《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月10日

全球金市：金价触及五个月高位后缩减涨幅，尽管地缘政治风险犹在
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 41.21 +0.19 +0.46 1217063
搜狐 51.49 +1.15 +2.28 282103
网易 93.08 +1.28 +1.39 562989
百度 247.58 +11.04 +4.67 4155631
台湾
台湾积体电路 22.26 +0.44 +2.02 1689841
联电 2.17 +0.04 +1.88 383448
日月光 5.87 -0.10 -1.68 247923
硅品精密 6.95 -0.06 -0.86 547315
和信超媒体 1.02 +0.02 +2.00 70905
友达 4.84 -0.02 -0.41 110045
中华电信 30.29 +0.10 +0.33 23627
台湾国际航电 55.58 +0.88 +1.61 1252099
香港
中国移动 62.68 +0.52 +0.84 430992
中国联通 14.45 -0.28 -1.90 211935
中国电信 61.89 -0.59 -0.94 31361
中芯国际 5.01 +0.11 +2.24 20714
电讯盈科 6.30 +0.03 +0.46 480
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张荻；审校 白云)
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
路透纽约4月17日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周一转升，因全 球供应过剩预期拖累价格跌至五周低位后触发技术性买盘。 伦敦软商品市场适逢复活节假日闭市，周二将恢复交易。 纽约7月可可 收高12美元，或0.6%，报每吨1,927美元，盘中跌 至3月10日以来次月合约最低的1,892美元。 市场等待将于周四闭市后发布的2017年第一季北美可可研磨数据。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.25美分，或1.6%，报每磅1.435美元。 阿拉比卡咖啡在50日移动均线切入位之下保持区间波动，市场等待最 大咖啡种植国巴西本月稍晚开始的收割。 交易员称，巴西雷亚尔兑美元 走坚，市场因此获得支撑。 7月原糖期货 收跌0.05美分，或0.3%，报每磅16.52美分。 BMI Research在一份公告中称：“2月和3月急挫逾20%后，未来数周 糖价下行空间很小，我们预计未来3-6个月，糖价将保持区间波动，我们 将今年
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选