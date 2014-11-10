版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 06:51 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 41.21 +0.19 +0.46 1217063

搜狐 51.49 +1.15 +2.28 282103

网易 93.08 +1.28 +1.39 562989

百度 247.58 +11.04 +4.67 4155631

台湾

台湾积体电路 22.26 +0.44 +2.02 1689841

联电 2.17 +0.04 +1.88 383448

日月光 5.87 -0.10 -1.68 247923

硅品精密 6.95 -0.06 -0.86 547315

和信超媒体 1.02 +0.02 +2.00 70905

友达 4.84 -0.02 -0.41 110045

中华电信 30.29 +0.10 +0.33 23627

台湾国际航电 55.58 +0.88 +1.61 1252099

香港

中国移动 62.68 +0.52 +0.84 430992

中国联通 14.45 -0.28 -1.90 211935

中国电信 61.89 -0.59 -0.94 31361

中芯国际 5.01 +0.11 +2.24 20714

电讯盈科 6.30 +0.03 +0.46 480

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 张荻；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐