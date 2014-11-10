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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 07:23 BJT

美元汇率：鉴于美国经济成长力道，美元自然会上涨--波士顿联储总裁

“这种分歧将导致汇率的差异，”他说。

只要美元上涨“不是由于人为操纵，而是反映了各个经济体状况的实质差别，那么我认为这是金融市场运作的自然方式。至少迄今为止...我对此还不是特别担心。“(完) (编译 杜明霞/李爽 审校 白云/张荻)
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