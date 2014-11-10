美元汇率：鉴于美国经济成长力道，美元自然会上涨--波士顿联储总裁

标题新闻：FED副主席费舍尔称市场对联储今年稍后或缩表的暗示无甚反应，显示政策转变或顺利进行
FED为美国联邦储备理事会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“这种分歧将导致汇率的差异，”他说。
只要美元上涨“不是由于人为操纵，而是反映了各个经济体状况的实质差别，那么我认为这是金融市场运作的自然方式。至少迄今为止...我对此还不是特别担心。“(完) (编译 杜明霞/李爽 审校 白云/张荻)
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“市场在本周伊始上涨，因为周末全球没有发生重大的动荡事件，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说。
路透芝加哥4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收跌， 此前美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布的3月大豆压榨及加工数据低于 预期，该组织称，因与去年同期相比，爱荷华州加工厂的加工速度大幅放 缓。 CBOT-5月大豆合约 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳9.53-1/4美元 。 NOPA称，3月会员压榨1.5306亿蒲式耳，高于2月的1.42792亿蒲式耳 。去年3月压榨了1.5669亿蒲式耳。分析师原本预计3月榨压1.56728亿蒲 式耳。 美国农业部称，上周出口检验43.0879万吨大豆，处于40-60万吨的预 估区间。 CBOT-5月豆油合约 收高0.61美分，报每磅31.8美分，因市场认 为美国政府将对阿根廷和印尼的生物柴油进口进行反倾销调查。 5月豆粕合约 收跌4.10美元，报每短吨313.40美元，在豆粕/ 豆油价差交易中处于守势。 今日CBOT大豆预估成交量为203,141口，豆粕为86,989口，豆油为105 ,