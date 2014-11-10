《全球汇市》美元自非农就业报告引发的跌势中反弹，预计暂时将盘整

全球金市：金价触及五个月高位后缩减涨幅，尽管地缘政治风险犹在
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2423 1.2420 +0.02 -9.62 1.3745
美元/日圆 114.81 114.85 -0.03 +9.03 105.30
欧元/日圆 142.63 142.64 -0.01 -1.45 144.73
美元/瑞郎 0.9679 0.9681 -0.02 +8.41 0.8928
英镑/美元 1.5846 1.5840 +0.04 -4.29 1.6556
美元/加元 1.1373 1.1378 -0.04 +7.09 1.0620
澳元/美元 0.8621 0.8619 +0.02 -3.28 0.8913
新西兰元/美元 0.7749 0.7747 +0.03 -5.57 0.8206
澳元/日圆 98.980 98.990 -0.01 +5.47 93.850
新西兰元/日圆 88.970 88.770 +0.23 +2.96 86.410
英镑/日圆 181.93 181.92 +0.01 +4.36 174.33
澳元/新西兰元 1.1118 1.1118 +0.00 +2.49 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/李爽/陈宗琦；审校 张荻/白云)
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
路透纽约4月17日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周一转升，因全 球供应过剩预期拖累价格跌至五周低位后触发技术性买盘。 伦敦软商品市场适逢复活节假日闭市，周二将恢复交易。 纽约7月可可 收高12美元，或0.6%，报每吨1,927美元，盘中跌 至3月10日以来次月合约最低的1,892美元。 市场等待将于周四闭市后发布的2017年第一季北美可可研磨数据。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.25美分，或1.6%，报每磅1.435美元。 阿拉比卡咖啡在50日移动均线切入位之下保持区间波动，市场等待最 大咖啡种植国巴西本月稍晚开始的收割。 交易员称，巴西雷亚尔兑美元 走坚，市场因此获得支撑。 7月原糖期货 收跌0.05美分，或0.3%，报每磅16.52美分。 BMI Research在一份公告中称：“2月和3月急挫逾20%后，未来数周 糖价下行空间很小，我们预计未来3-6个月，糖价将保持区间波动，我们 将今年
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选