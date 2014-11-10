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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 07:09 BJT

《全球汇市》美元自非农就业报告引发的跌势中反弹，预计暂时将盘整

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2423 1.2420 +0.02 -9.62 1.3745

美元/日圆 114.81 114.85 -0.03 +9.03 105.30

欧元/日圆 142.63 142.64 -0.01 -1.45 144.73

美元/瑞郎 0.9679 0.9681 -0.02 +8.41 0.8928

英镑/美元 1.5846 1.5840 +0.04 -4.29 1.6556

美元/加元 1.1373 1.1378 -0.04 +7.09 1.0620

澳元/美元 0.8621 0.8619 +0.02 -3.28 0.8913

新西兰元/美元 0.7749 0.7747 +0.03 -5.57 0.8206

澳元/日圆 98.980 98.990 -0.01 +5.47 93.850

新西兰元/日圆 88.970 88.770 +0.23 +2.96 86.410

英镑/日圆 181.93 181.92 +0.01 +4.36 174.33

澳元/新西兰元 1.1118 1.1118 +0.00 +2.49 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/李爽/陈宗琦；审校 张荻/白云)
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