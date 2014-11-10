《独家新闻》制裁导致俄罗斯国产黄金外销无门，俄央行成接盘侠

“这是央行采取的措施，以帮助商业银行度过这个艰困时期，最重要的是提振流动性，”熟知状况的一名消息人士在伦敦金银市场协会(LBMA)在秘鲁举行的年会场边表示。

消息人士表示，尽管制裁并未明令禁止他们购买黄金，但西方银行对于与俄罗斯银行打交道态度谨慎。

“因此，当环绕制裁的问题解决之后，俄国央行将停止增加黄金储备，我们预期可能会有一段稳定时期，”另一名消息人士表示。

世界黄金协会(WGC)的数据显示，今年俄罗斯大幅增加购买黄金，年内至今增加将近115吨黄金，2013年全年为77.5吨，2012年全年为75吨。

各国央行在雷曼兄弟倒闭后的金融危机期间大量购买黄金，增加货币储备的多样性，截至2014年6月的六年期间增持黄金1,800吨。

过去十年，俄罗斯央行买进黄金在同侪的表现中最为活跃。该央行黄金持仓量较2004年底增加近两倍，至1,149.8吨，在全球央行黄金持仓量排行榜中名列第六。

本月稍早，俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva曾表示，若有必要，央行将利用黄金储备支付进口项目。

“央行不会没来由囤积黄金；掌握黄金储备是为了因应那些最糟糕的情况，”Natixis分析师Nic Brown表示。