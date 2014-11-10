《独家新闻》制裁导致俄罗斯国产黄金外销无门，俄央行成接盘侠

全球金市：金价触及五个月高位后缩减涨幅，尽管地缘政治风险犹在
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
“这是央行采取的措施，以帮助商业银行度过这个艰困时期，最重要的是提振流动性，”熟知状况的一名消息人士在伦敦金银市场协会(LBMA)在秘鲁举行的年会场边表示。
消息人士表示，尽管制裁并未明令禁止他们购买黄金，但西方银行对于与俄罗斯银行打交道态度谨慎。
“因此，当环绕制裁的问题解决之后，俄国央行将停止增加黄金储备，我们预期可能会有一段稳定时期，”另一名消息人士表示。
世界黄金协会(WGC)的数据显示，今年俄罗斯大幅增加购买黄金，年内至今增加将近115吨黄金，2013年全年为77.5吨，2012年全年为75吨。
各国央行在雷曼兄弟倒闭后的金融危机期间大量购买黄金，增加货币储备的多样性，截至2014年6月的六年期间增持黄金1,800吨。
过去十年，俄罗斯央行买进黄金在同侪的表现中最为活跃。该央行黄金持仓量较2004年底增加近两倍，至1,149.8吨，在全球央行黄金持仓量排行榜中名列第六。
本月稍早，俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva曾表示，若有必要，央行将利用黄金储备支付进口项目。
“央行不会没来由囤积黄金；掌握黄金储备是为了因应那些最糟糕的情况，”Natixis分析师Nic Brown表示。
“应该能合理解释为俄罗斯发现他们的美元储备不再有用，不论什么原因，他们希望采行替代方案，而且俄国近几年囤积了大量黄金。”(完) (编译 白云/陈宗琦；审校 杜明霞)
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
路透纽约4月17日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周一转升，因全 球供应过剩预期拖累价格跌至五周低位后触发技术性买盘。 伦敦软商品市场适逢复活节假日闭市，周二将恢复交易。 纽约7月可可 收高12美元，或0.6%，报每吨1,927美元，盘中跌 至3月10日以来次月合约最低的1,892美元。 市场等待将于周四闭市后发布的2017年第一季北美可可研磨数据。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.25美分，或1.6%，报每磅1.435美元。 阿拉比卡咖啡在50日移动均线切入位之下保持区间波动，市场等待最 大咖啡种植国巴西本月稍晚开始的收割。 交易员称，巴西雷亚尔兑美元 走坚，市场因此获得支撑。 7月原糖期货 收跌0.05美分，或0.3%，报每磅16.52美分。 BMI Research在一份公告中称：“2月和3月急挫逾20%后，未来数周 糖价下行空间很小，我们预计未来3-6个月，糖价将保持区间波动，我们 将今年
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选