欧洲经济指标预测--11月11日-11月18日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月10日当周 11月11日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 10月 -0.5% -2.1% 11月12日(三) 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 10月 -0.4% +0.1% (较上年同期) -0.5% -0.9% 0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 减少2.2 减少1.86 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至9月三个月 5.9% 6.0% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +0.8% +0.7% (不包括奖金)(较上年) +1.1% +0.9% 1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 +0.7% -1.8% (较上年同期) -0.3% -1.9% 11月13日(四) 0001 英国RICS房价差值 10月 正26 正30 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.8% +0.8% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.7% +0.7% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.4% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.2% +0.2% 11月14日(五) 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.2% 持平 0700 德国经季节调整的GDP(较前季) 第三季初值 +0.1% -0.2% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.0% +0.8% 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第三季 -- +0.10% 0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 -0.1% -0.2% (较上年同期) -0.4% -0.2% 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.1% 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 持平 +0.4% (较上年同期) +0.4% +0.4% 扣除食品和能源的HICP(较前月) 持平 +0.5% (较上年同期) +0.8% +0.8% 11月17日当周 11月17日(一) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差3.39 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差20.56 1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差92 11月18日(二) 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% 零售物价指数(RPI) (较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.3% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.3% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 10月 -- -0.6% (较上年同期) -- -7.4% 产出物价(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- -0.4% 核心产出物价(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +0.8% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 11月 正1.0 负3.6 现况指数 正18.0 正3.2