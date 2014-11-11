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市场报道 | 2014年 11月 11日 星期二 08:11 BJT

****欧洲经济指标预测--11月11日-11月18日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值      前值
    11月10日当周
    
    11月11日(二)
    0001  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)      10月         -0.5%      -2.1%
    
    11月12日(三)
    0700  德国趸售(批发)物价指数(较前月)               10月         -0.4%      +0.1%
                           (较上年同期)                             -0.5%      -0.9%
    0930  英国请领失业金人数(万人)                     10月       减少2.2   减少1.86
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率    截至9月三个月       5.9%       6.0%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                    +0.8%      +0.7%
                            (不包括奖金)(较上年)                    +1.1%      +0.9% 
    1000  欧元区工业生产(较前月)                        9月         +0.7%      -1.8%
                        (较上年同期)                                -0.3%      -1.9%
    
    11月13日(四)
    0001  英国RICS房价差值                             10月          正26       正30
    0700  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            10月终值       -0.3%      -0.3%
                                 (较上年同期)                       +0.8%      +0.8%
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      -0.3%      -0.3%
                                      (较上年同期)                  +0.7%      +0.7%
    0815  瑞士生产者/进口物价(较前月)                  10月            --      -0.1%
                          (较上年同期)                                 --      -1.4%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)          10月终值       +0.1%      +0.1%
                               (较上年同期)                         +0.1%      +0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.3%      +0.3%
                                   (较上年同期)                     +0.2%      +0.2%

    11月14日(五)
    0630  法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季初值       +0.2%       持平
    0700  德国经季节调整的GDP(较前季)              第三季初值       +0.1%      -0.2%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                       +1.0%      +0.8%
    0745  法国非农就业岗位(较前季)                    第三季           --     +0.10%
    0900  意大利GDP(较前季)                        第三季初值       -0.1%      -0.2%
               (较上年同期)                                         -0.4%      -0.2%
    1000  欧元区GDP(较前季)                        第三季初值       +0.1%       持平
                 (较上年同期)                                       +0.7%      +0.7%
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    10月终值         持平      +0.4%
                                    (较上年同期)                    +0.4%      +0.4%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                         持平      +0.5%
                                (较上年同期)                        +0.8%      +0.8%

    
    11月17日当周
    
    11月17日(一)
    0900  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    9月          --   顺差3.39
                全球贸易收支(亿欧元)                                   --  顺差20.56
    1000  欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)              9月          --     顺差92
    
    11月18日(二)
    0930  英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                10月          --       持平
                             (较上年同期)                              --      +1.2%
              零售物价指数(RPI) (较前月)                               --      +0.2%
                            (较上年同期)                               --      +2.3%
              扣除抵押贷款的RPI(较前月)                                --      +0.2%
                           (较上年同期)                                --      +2.3%
    0930  英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)        10月          --      -0.6%
                                     (较上年同期)                      --      -7.4%
                                 产出物价(较前月)                      --      -0.1%
                                     (较上年同期)                      --      -0.4%
                             核心产出物价(较前月)                      --      -0.1%
                                     (较上年同期)                      --      +0.8%
    1000  德国ZEW经济景气判断指数                        11月       正1.0      负3.6
                 现况指数                                          正18.0      正3.2
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