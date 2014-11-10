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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 07:59 BJT

日本数据：10月银行放款余额较上年同期增长2.4%

路透东京11月11日 - 日本央行周二表示，日本10月银行放款余额较上年同期增长2.4%。

包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为480.778兆(万亿)日圆(4.19兆美元)。

以下为银行放款数据细节(较上年同期变动单位为百分比，部分前值可能已修正)：

10月 9月 8月

含信金银行 +2.4 +2.3 +2.2

不含信金银行 +2.5 +2.4 +2.3

参看相关细节，请点选日本央行网站，网址为

here (完) (编译 张若琪 审校 白云)
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