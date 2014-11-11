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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 08:07 BJT

日本数据：9月经常帐盈余9,630亿日圆，同比增长61.9%--财务省

路透东京11月11日 - 日本财务省周二公布，9月经常帐盈余较上年同期成长，因海外投资收益提振了国际收支。

数据显示，9月经常帐盈余为9,630亿日圆(84亿美元)，较上年同期增长61.9%，路透调查访问的分析师预估为盈余5,342亿日圆。

浏览完整表格，请参看日本财务省网站：

here (完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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