金砖国家：11月10日股汇市收盘纵览

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月10日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一收报997.66点。
中国股市：沪综指收涨2.3%至三年新高，沪港通将正式推出激励市场情绪
香港股市：受沪港通利多消息激励收高，但获利了结卖压抑制涨幅
中国汇市：中间价大涨但人民币仅小幅收高，全天供求仍显均衡
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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 盘中小幅下滑，但出口股跌幅较大。 拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，从上日触及的逾九年低位反弹
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南非股市：上涨，保险商Discovery Ltd 股价触及记录高位 ，此前该公司宣布一项2.46亿美元的交易以扩大其在英国的布局。指标Top-40绩优股指数 上涨0.77%至45,161点，综合指数 上涨0.81%至50,484点。
南非汇市：兰特兑美元从五周低点反弹，因美国就业数据不及预期
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印度股市：盘中触及记录高位，因总理莫迪推动扩大内阁引发外界对经改更加寄予厚望，但尾盘因投资人获利了结而回吐多数涨幅。指标BSE股指 盘中一度上涨0.57%至28,027.96点，是六日内五度刷新历史高位，终场上涨0.02%，或6.10点，收在 27,874.73点。NSE指数 小幅上涨0.09%，或7.25点，收报8,344.25点，也是历来最高收位。
印度汇市：印度卢比兑美元升值，美元在逊于预期的美国就业数据之后全线走软，印度卢比也跟随其他新兴货币走扬。但在本周稍晚印度公布通胀数据之前投资人态度谨慎，抑制了一些涨幅。印度卢比兑美元 收报61.4950/5050，上周五收盘价为61.6425/6525。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 上升3.75%，报1,045.510点；MSCI明晟俄罗斯指数 上涨3.48%，报573.97点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上升1.71%，报45.8525卢布；卢布兑欧元 升2.15%，报56.80卢布。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。