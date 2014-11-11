金砖国家：11月10日股汇市收盘纵览

路透11月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月10日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周一收报997.66点。

中国股市：沪综指收涨2.3%至三年新高，沪港通将正式推出激励市场情绪

香港股市：受沪港通利多消息激励收高，但获利了结卖压抑制涨幅

中国汇市：中间价大涨但人民币仅小幅收高，全天供求仍显均衡

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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 盘中小幅下滑，但出口股跌幅较大。 拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，从上日触及的逾九年低位反弹

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南非股市：上涨，保险商Discovery Ltd 股价触及记录高位 ，此前该公司宣布一项2.46亿美元的交易以扩大其在英国的布局。指标Top-40绩优股指数 上涨0.77%至45,161点，综合指数 上涨0.81%至50,484点。

南非汇市：兰特兑美元从五周低点反弹，因美国就业数据不及预期

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印度股市：盘中触及记录高位，因总理莫迪推动扩大内阁引发外界对经改更加寄予厚望，但尾盘因投资人获利了结而回吐多数涨幅。指标BSE股指 盘中一度上涨0.57%至28,027.96点，是六日内五度刷新历史高位，终场上涨0.02%，或6.10点，收在 27,874.73点。NSE指数 小幅上涨0.09%，或7.25点，收报8,344.25点，也是历来最高收位。

印度汇市：印度卢比兑美元升值，美元在逊于预期的美国就业数据之后全线走软，印度卢比也跟随其他新兴货币走扬。但在本周稍晚印度公布通胀数据之前投资人态度谨慎，抑制了一些涨幅。印度卢比兑美元 收报61.4950/5050，上周五收盘价为61.6425/6525。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 上升3.75%，报1,045.510点；MSCI明晟俄罗斯指数 上涨3.48%，报573.97点。