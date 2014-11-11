《独家新闻》苹果计划扩大业务版图，进军企业服务领域

**企业需求**

苹果在7月与IBM宣布合作案之后，大部分的计划内容就未对外公开。双方的合作关系不是被喻为梦幻组合，就是被讥为是企业文化迥异的两家公司间充满不确定的联盟。

许多美国企业已为员工配备平板电脑，用途从医药销售到行动会计等范围都有。

“从苹果的观点来看，企业需求这个领域实在是件麻烦事，而且常是非理性的、甚至有点可笑，”Forrester分析师John Rymer说。“他们从没有一个企业模型来因应那个领域，但他们确实想切入，取得想要的市场份额。”

苹果的对手也有相同野心。另外一位熟知内情的消息人士说，三星 正加大力度对企业销售产品。三星延揽前任首席资讯长Robin Bienfait来担此重任，而且也积极物色并购机会。由于这仅属私下谈话，消息人士要求具名。

两名最初的消息人士说，苹果也需要协助才能渗透到企业。苹果也仰赖IBM的预测软体、企业级安全产品及数据分析来建立其即将推出的应用程式。

根据最近更新的苹果支持网站，来自IBM Global Technology Services的人员将为客户提供技术支援，微软与苹果也计划设立一条专用热线。(完) (编译 王丽馨/陈宗琦/李婷仪 审校 孙茉莉)