版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 08:06 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月11日

* 头版头条:

--沪港通下的股票交易将于17日开始。为顺利实施沪港通试点，中国人民银行和证监会共同发布通知，规范相关资金流动。

* 其他:

--中国建设银行 董事长王洪章表示，QE退出对我国经济负面影响有限，但要高度关注可能引发的国内流动性压力加剧、外汇储备“缩水”等风险，未来一段时期，中国银行业盈利增速有所放缓可能成为“新常态”。

--香港交易所行政总裁李小加表示，沪港通税务问题目前讨论已相当充分，预计在合适的时机相关部门会有所安排。

--中国国航 发布《国航机队发展白皮书》，截至2014年9月底，国航共拥有以波音、空客为主的各型客货飞机523架；预计到2015年，国航机队规模将达到581架左右。

-中国电建 公告，为进一步贯彻落实国家“走出去”战略，实现公司国际业务管控职能前移，公司将设立海外区域总部。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴； 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐