《中国报摘》--中国证券报11月11日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 头版头条:
--沪港通下的股票交易将于17日开始。为顺利实施沪港通试点，中国人民银行和证监会共同发布通知，规范相关资金流动。
* 其他:
--中国建设银行 董事长王洪章表示，QE退出对我国经济负面影响有限，但要高度关注可能引发的国内流动性压力加剧、外汇储备“缩水”等风险，未来一段时期，中国银行业盈利增速有所放缓可能成为“新常态”。
--香港交易所行政总裁李小加表示，沪港通税务问题目前讨论已相当充分，预计在合适的时机相关部门会有所安排。
--中国国航 发布《国航机队发展白皮书》，截至2014年9月底，国航共拥有以波音、空客为主的各型客货飞机523架；预计到2015年，国航机队规模将达到581架左右。
-中国电建 公告，为进一步贯彻落实国家“走出去”战略，实现公司国际业务管控职能前移，公司将设立海外区域总部。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。