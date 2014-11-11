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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 08:14 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月11日-11月18日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间   国家    规模      发行细节
 11/11         日本              30年期政府公债
 11/12         德国    50亿欧元  两年期联邦债券
 11/12         美国              10年期公债
 11/12         意大利            标售国库券
 11/13         意大利            中长期债券
 11/13         英国              2024年到期公债
 11/13         日本              三个月期贴现国库券
 11/13         美国              30年期公债
 11/13         日本              五年期政府公债
 11/17  1350   法国              标售国库券(BTF)
                                 
 11/18         日本              12个月期贴现国库券
                                 
 11/18         日本              20年期政府公债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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