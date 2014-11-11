《中国重要政经日程》--11月11日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
==========================今日重要政经日程==========================
11/11（周二）
--亚太经合组织（APEC）第二十二次领导人非正式会议。
==========================近期重要政经日程==========================
11/12（周三）
--应东盟轮值主席国缅甸联邦共和国总统登盛邀请，国务院总理李克强将于11月12日至14日出席在缅甸内比都举行的第十七次中国－东盟（10+1）领导人会议、第十七次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第九届东亚峰会，并对缅甸进行正式访问。
11/14（周五）
*--由中国并购公会主办的第十一届中国并购年会定于北京召开，至15日。主题为开启产业并购的黄金年代。
*--“2014第二届中国未来能源论坛”在北京召开。主题为：能源产业的“再升级”。
--英国《金融时报》2014年度中国高峰论坛在京举行。
11/15（周六）
--国家主席习近平将出席11月15日至16日在澳大利亚布里斯班举行的二十国集团（G20）领导人第九次峰会；并于11月16日至23日对澳大利亚、新西兰和斐济进行国事访问，并在斐济同太平洋建交岛国领导人举行会晤。
*11/16（周日）
--“2014中国高新技术论坛”定于11月16-18日在深圳会展中心举行。论坛主题为“坚持创新驱动，加快绿色发展”。
11/19（周三）
--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。
11/20日（周四）
--中国铁矿石金融衍生品论坛在南京召开，至22日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。