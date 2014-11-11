香港个股：保利协鑫硅片业务剥离后，不需对超日注入相关业务--报载

路透上海11月11日 - 上海证券报周二报导，全球产量最大的多晶硅企业--保利协鑫 母公司中国协鑫集团董事长朱共山表示，剥离保利协鑫硅片生产业务，有助于快速改善公司的资产负债表；此外他表示，不需要对*ST超日 注入硅片业务。

保利协鑫日前公告称，拟向一名独立第三方出售公司所有硅片生产业务，此外江苏协鑫及八名其他投资者以14.6亿元人民币认购上海超日16.8亿股股份，完成重组可能导致江苏协鑫收购上海超日30%或以上直接或间接权益。

同为保利协鑫董事局主席朱共山谈到，目前公司存在负债率高、短期债务大于长期债务的问题。而硅片生产业务总负债大、利润率又低于多晶硅。因此希望通过剥离硅片业务，短期内达到明显改进资产负债表的效果。

根据保利协鑫昨晚对机构投资者的答复，上述独立第三方是一家背景雄厚的基金，将参与中国整个光伏业重组。

而即将剥离的硅片业务的未来去向，在江苏协鑫等重整*ST超日方案计划通过之后，市场就曾作出了这样的判断：此次重组为协鑫集团又增加了一个A股上市平台，未来协鑫集团极可能从保利协鑫剥离出硅片业务，并注入*ST超日，以完成对于股东的盈利承诺。

但上证报引述朱共山强调，并不需要依靠注入硅片业务兑现，以*ST超日本身业务就能实现。

保利协鑫公告称，将保利协鑫硅片生产业务出售给独立第三方后，该名独立第三方可能会或可能不会向朱共山或其联系人出售此硅片生产业务。

而此前有报导援引协鑫集团副总裁兼财务管理部总经理崔乃荣称，在清理完*ST超日不良资产后，会将协鑫集团的硅片业务注入*ST超日，但这一说法在*ST超日债权人会议上未得到认可，相关人士表示后续计划还未确定。