路透专访：德国经济濒临衰退，因新兴贸易伙伴表现疲软--IFO主席

路透柏林11月10日 - 德国智库Ifo主席辛纳周一指出，由于主要新兴贸易伙伴经济疲软，使德国也徘徊于衰退边缘。德国将于四天后(11月14日)公布第三季国内生产总值(GDP)数据。

“确实很接近，”辛纳在路透专访时称，Ifo的调查指向更接近衰退了。

“金砖四国(BRIC)存在经济危机，至少俄罗斯如此，但巴西亦然，而现在中国也略为趋弱，”辛纳在被问到判断前景黯淡时指出。

辛纳表示，美国经济是目前唯一可见的亮点，但这不足以刺激全球经济。

德国经济2014年开局强劲，但第二季陷入萎缩，外界现在相当担心第三季再度萎缩--若是如此，技术上等同陷入衰退。

路透调查显示，分析师预计德国经济第三季仅较前季增长0.1%；预估值在萎缩0.2%到增长0.3%间不等。4-6月为萎缩0.2%。