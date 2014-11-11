路透专访：德国经济濒临衰退，因新兴贸易伙伴表现疲软--IFO主席

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透柏林11月10日 - 德国智库Ifo主席辛纳周一指出，由于主要新兴贸易伙伴经济疲软，使德国也徘徊于衰退边缘。德国将于四天后(11月14日)公布第三季国内生产总值(GDP)数据。
“确实很接近，”辛纳在路透专访时称，Ifo的调查指向更接近衰退了。
“金砖四国(BRIC)存在经济危机，至少俄罗斯如此，但巴西亦然，而现在中国也略为趋弱，”辛纳在被问到判断前景黯淡时指出。
辛纳表示，美国经济是目前唯一可见的亮点，但这不足以刺激全球经济。
德国经济2014年开局强劲，但第二季陷入萎缩，外界现在相当担心第三季再度萎缩--若是如此，技术上等同陷入衰退。
路透调查显示，分析师预计德国经济第三季仅较前季增长0.1%；预估值在萎缩0.2%到增长0.3%间不等。4-6月为萎缩0.2%。
德国政府已调降今明两年经济成长预估，分别为增长1.2%和1.3%，原因是全球经济仅温和增长及国际危机。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。