《新兴市场重要经济事件预告》--11月11日-11月18日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月11日(二)
马德里--哥伦比亚投资活动。西班牙央行总裁林德和哥伦比亚央行总裁Jose Dario Uribe将出席。
伯拉第斯拉瓦--2014年TATRA峰会投资者论坛(至11月12日)。
11月12日(三)
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行召开会议。
阿克拉--加纳央行货币政策委员会召开利率决定会议(1100)。
帕拉卡斯--经济会议(至11月14日)。秘鲁央行总裁Ollanta Humala和秘鲁财长Alonso Segura将出席。
11月13日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。
缅甸奈比多--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎将在奈比多举行的东盟商务与投资峰会中，公布2015年东南亚、中国与印度经济展望。
雅加达--印尼央行召开会议。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行第五届Jacques Polak年度研究会议(至11月14日)。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
巴黎--2014年绿色成长与可持续发展论坛(Green Growth and Sustainable Development Forum)(至11月14日)。OECD副秘书长玉木林太郎发表主旨演讲。
11月14日(五)
暂无重要经济事件。
11月15日(六)
布里斯班--20国集团(G20)峰会(至11月16日)。美国总统奥巴马将出席。
11月17日(一)
暂无重要经济事件。
11月18日(二)
安曼--高层级研讨会，主题为性别、法律和公共政策：中东及北非的趋势(至11月18日)。
圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议。
普勒托利亚--南非央行开始三日货币政策会议(至11月20日)。
华沙--波兰央行举行货币政策会议(料不会宣布利率声明)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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