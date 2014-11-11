南美金融：美国地方法官准许花旗为阿根廷处理下笔债券利息支付

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透纽约11月10日 - 美国一位法官周一裁决，花旗集团 可以为阿根廷处理一笔8,500万美元的债券利息支付，这些债券是阿根廷2002年违约后按其国内法律发行的。
美国纽约州的地方法院法官葛利沙(Thomas Griesa)称，花旗集团可以处理这笔以美元计价阿根廷债券的利息款，利息支付日期是12月31日。
葛利沙还取消了原定于12月9日举行的，有关花旗能否如常为阿根廷处理债券利息支付的听证会。
在指控阿根廷债务违约的对冲基金与阿根廷政府之间的争端中，葛利沙的法令给花旗带来了更多喘息空间。
花旗表示，如果它不为按阿根廷国内法律发行的债券处理利息支付，阿根廷将对之进行监管和刑事处罚。
花旗发言人Danielle Apsilos-Romero证实，这项法令将允许其处理那笔8,500万美元的利息支付。
钉子户债权人--Elliott Management旗下的NML Capital Ltd的发言人拒绝对此置评。阿根廷经济部的发言人无法立即对此置评。(完) (编译 白云; 审校 张荻)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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