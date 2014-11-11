南美金融：美国地方法官准许花旗为阿根廷处理下笔债券利息支付

路透纽约11月10日 - 美国一位法官周一裁决，花旗集团 可以为阿根廷处理一笔8,500万美元的债券利息支付，这些债券是阿根廷2002年违约后按其国内法律发行的。

美国纽约州的地方法院法官葛利沙(Thomas Griesa)称，花旗集团可以处理这笔以美元计价阿根廷债券的利息款，利息支付日期是12月31日。

葛利沙还取消了原定于12月9日举行的，有关花旗能否如常为阿根廷处理债券利息支付的听证会。

在指控阿根廷债务违约的对冲基金与阿根廷政府之间的争端中，葛利沙的法令给花旗带来了更多喘息空间。

花旗表示，如果它不为按阿根廷国内法律发行的债券处理利息支付，阿根廷将对之进行监管和刑事处罚。

花旗发言人Danielle Apsilos-Romero证实，这项法令将允许其处理那笔8,500万美元的利息支付。

钉子户债权人--Elliott Management旗下的NML Capital Ltd的发言人拒绝对此置评。阿根廷经济部的发言人无法立即对此置评。(完) (编译 白云; 审校 张荻)