中国经济：未来一段时期会保持中高速增长，且质量不断提升--习近平

路透北京11月11日 - 中国国家主席习近平称，中国经济将在未来相当一段时期内保持中高速增长，且质量会不断提升；有信心在改革发展稳定之间，以及稳增长、调结构、惠民生、促改革之间找到平衡点，使中国经济行稳致远。

新华社援引习近平在亚太经合组织（APEC）领导人同工商咨询理事会代表对话会上的讲话称，中国的发展前景看好，中国愿意积极推进本地区贸易投资自由化便利化，加快区域经济一体化。

“中国全面深化改革开放，加快转变经济发展方式，加大经济结构调整力度，实施创新驱动战略，将在未来相当一段时期内保持中高速增长，而且经济质量会不断提升。”习近平说，对中国而言，“中等收入陷阱”过是肯定要过去的，关键是什么时候迈过去、迈过去以后如何更好向前发展。

习近平并表示，中国是区域合作的受益者，更是区域合作的积极倡导者和推进者，亚太自由贸易区同现有区域自由贸易安排并不矛盾，后者是实现亚太自由贸易区目标的可行路径。

“建立亚洲基础设施投资银行是天时、地利、人和使然，它同丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设相匹配，是惠泽各方的多赢之举。”习近平指出，基础设施和互联互通建设是关系经济发展的基础性问题，也是区域经济一体化的重要手段。

亚洲基础设施投资银行(AIIB)10月24日在北京宣布成立，中国财政部长楼继伟和印度、泰国、马来西亚等21个国家的代表参与签约。该行旨在为发展中国家提供项目贷款。中国将成为该行最大的股东，持股比例至多50%。