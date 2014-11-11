中国个股：中国石化旗下加拿大公司同意因污染环境支付15万加元罚金

路透亚伯达卡尔加里11月10日 - 中国石化 旗下加拿大公司Sinopec Daylight Energy Ltd已同意支付15万加元(13.2万美元)罚金，因其2012年泄露近2,500桶污水至北部亚伯达一河流中。

Sinopec Daylight Energy将支付这笔罚金。2012年2月，该公司一承包商从北部亚伯达省Fox Creek附近一油井输送污水的管道紧急关闭装置失灵。

据事实陈述，Sinopec Daylight Energy斥资970万加元用于清理受污染地区。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)