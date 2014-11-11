中国个股：中国石化旗下加拿大公司同意因污染环境支付15万加元罚金

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透亚伯达卡尔加里11月10日 - 中国石化 旗下加拿大公司Sinopec Daylight Energy Ltd已同意支付15万加元(13.2万美元)罚金，因其2012年泄露近2,500桶污水至北部亚伯达一河流中。
Sinopec Daylight Energy将支付这笔罚金。2012年2月，该公司一承包商从北部亚伯达省Fox Creek附近一油井输送污水的管道紧急关闭装置失灵。
据事实陈述，Sinopec Daylight Energy斥资970万加元用于清理受污染地区。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。