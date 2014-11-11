中国货币市场：七天回购开盘报3.03%，上日加权利率3.1453%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月11日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.03%，上日该期限加权平均利率为3.1453%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
------------------------------------------
3.03% 3.15% 3.1453%
周一银行间市场质押式回购总成交金额为7,668.69亿元，较上日的7,447.85亿元稍增；其中，隔夜品种今日成交6,247.10亿元，上日为5,510.19亿元。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。