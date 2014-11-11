全球金市：金价上日大跌后反弹，但美元强势限制其升幅

金价承压，此前全球股市周一触及逾一个月高位，受沪港通即将推出以及美股上涨提振。

金属交易商暨避险基金Red Kite周一表示，金价可能跌向每盎司800-900美元，此为2008/2009年金融危机以来未曾触及过的价位，因为黄金不再被视为保险的投资组合多样化项目。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周一，其持仓量下降0.25%至725.36吨，创下六年新低。

据消息人士称，俄罗斯央行今年被迫增加购买黄金，以吸收国内产量和提高其外汇储备的流动性，由于西方制裁，俄罗斯金矿商很难向海外出售黄金。

美国铸币局料从11月17日起按配额制，重新开始出售美国鹰银币。(完)

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