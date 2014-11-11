全球金市：金价上日大跌后反弹，但美元强势限制其升幅

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
金价承压，此前全球股市周一触及逾一个月高位，受沪港通即将推出以及美股上涨提振。
金属交易商暨避险基金Red Kite周一表示，金价可能跌向每盎司800-900美元，此为2008/2009年金融危机以来未曾触及过的价位，因为黄金不再被视为保险的投资组合多样化项目。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周一，其持仓量下降0.25%至725.36吨，创下六年新低。
据消息人士称，俄罗斯央行今年被迫增加购买黄金，以吸收国内产量和提高其外汇储备的流动性，由于西方制裁，俄罗斯金矿商很难向海外出售黄金。
美国铸币局料从11月17日起按配额制，重新开始出售美国鹰银币。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李爽/陈宗琦；审校 孙茉莉/白云)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。