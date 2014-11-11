《路透晚报》--11月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--全球经济：以改革创新驱动经济复苏，加快亚太自贸区进程--习近平

中国国家主席习近平周二表示，当前世界经济复苏仍面临诸多的不稳定、不确定因素；应全力推动改革创新，发掘新的增长点和驱动力。大力推进亚太自由贸易区进程，尽早将愿景变成现实。

--中国经济：未来一段时期会保持中高速增长，且质量不断提升--习近平

中国国家主席习近平称，中国经济将在未来相当一段时期内保持中高速增长，且质量会不断提升；有信心在改革发展稳定之间，以及稳增长、调结构、惠民生、促改革之间找到平衡点，使中国经济行稳致远。

--中美关系：美国不谋求遏制中国，两国可加强反恐领域合作--奥巴马

美国总统奥巴马表示，美国不谋求遏制中国，欢迎中国在地区和全球事务中发挥负责任的作用，为全球安全和繁荣作出贡献，两国应摒弃过时的零和思维。

--中美贸易：两国在信息科技产品自由贸易方面取得突破--美贸易代表

美国贸易代表弗罗曼周二表示，中国与美国已在信息科技产品消除关税的谈判中取得突破。

--《综述》美国总统奥巴马敦促中国充当伙伴，共同维护世界秩序

美国总统奥巴马周一表示，一个成功的中国符合美国和全球的利益，但北京必须在维护全球秩序方面充当合作伙伴，而不是破坏秩序。

【金融】

--香港金融：沪港通开通在即，银行券商纷纷推出免佣金等投资优惠

沪港通将刺激香港投资者对人民币的需求，此前香港各家银行纷纷提高人民币存款利息，以抢占更多存款，现在沪港通开通日期明确，银行的战线随即移至投资客户市场，券商亦加入战团。

--中国金融：中国银行业盈利增速放缓可能成为“新常态”--建行董事长

按市值计中国第二大银行--建设银行董事长王洪章称，未来一段时期，中国银行业盈利增速有所放缓可能成为“新常态”；但中国发展仍处于重要战略机遇期，为银行业提供了长期持续健康发展的良好环境。

--中港个股：中国建设银行将在智利开设分行--智利总统

智利总统巴切莱特周一称，中国建设银行将在智利开展业务，推动亚洲在该地区的投资活动。建行为中国第二大商业银行。

【固定收益】

--中国公开市场：正回购价稳并维持对冲到期节奏，等待利率的进一步指引

中国央行公开市场周二延续稳定操作，维持对冲到期规模的节奏，14天期正回购的量价已近一个月无任何变化；央行此前两个月已通过新创设的中期借贷便利（MLF）大规模投放流动性，公开市场的资金调节作用暂被弱化。

--中国债市动态：现券收益率继续挫跌，资金宽做多激情难抑

中国银行间债市周二早盘现券收益率延续快速回落势头，央行公开市场操作节奏虽然维持不变，但无碍场内做多激情，政策面预期向好，且流动性宽松，现券买盘踊跃，收益率继续大跌。

--中国货币市场：主要回购利率续降，短期走款因素不多资金面料平静

中国银行间资金市场周二主要回购利率继续走低，14天和21天品种幅度稍大。大行保持平稳出钱节奏，流动性状况较为平稳，而短期内走款因素不多，预计资金面仍会相对平静。

--中国债市：国债期货主力合约成交破万手，优化措施提升活跃度

中金所推出多项优化措施后，五年期国债期货合约活跃度明显上升。周二数据显示，主力合约TF1503成交量达13,127手，盘中震荡明显。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘略跌，市场方向暂不明横盘料持续

中国人民币兑美元周二早盘窄幅震荡走弱，中间价继上日大涨后小幅回落。交易员表示，早盘市场成交较为清淡，市场方向暂不明朗。预计后市中间价仍会持稳，到年底前人民币兑美元总体仍有望小幅升值。

--离岸人民币：建银亚洲10年期离岸人民币债以4.08%定价--承销商

承销商周二指出，中国建设银行（亚洲）将同步在台湾、香港、卢森堡三地发行离岸人民币债，四档不同年期债券发行总额达33亿人民币，其中10年期以4.08%定价，较初始指导利率下滑5基点。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指盘中大幅震荡后收跌，A股成交额创历史新高

中国股市沪综指周二小幅收跌，盘中大幅震荡，A股成交额创历史新高。今日银行证券等权重股带动大盘冲高，但中小盘个股普跌带动股指回落，分析师指出，目前个股板块间分化明显，尤其是前期涨幅较大的个股面临较大回调压力。沪综指收报2,469.673点，跌0.16%，盘中一度升至2,508点的三年新高;上证A股今日成交3,309亿元人民币。

--美国个股：阿里巴巴“双11”网购节成交已超去年，首次由中国迈向全球

近三分钟客户网上购物就超过10亿元人民币，这是中国互联网巨头阿里巴巴发起的“双11”(11月11日)天猫网购节刚揭幕的场景，显示电子商务正越来越多渗入消费者的日常生活，网购成交日益扩大。而今年与以往不同的是，双11购物节由中国走向了全球。

--美国个股：阿里巴巴马云称，支付宝“一定会上市”--CCTV

阿里巴巴董事局主席马云周二接受中国中央电视台(CCTV)采访时表示，旗下金融服务部门--支付宝“一定会上市”。

--香港新股：中广核计划在港上市，拟筹资约30亿美元--IFR

IFR周二援引消息人士报导，中国最大的核能生产商中广核正在寻求通过首次公开上市(IPO)筹资约30亿美元。

--香港个股：保利协鑫硅片业务剥离后，不需对超日注入相关业务--报载

上海证券报周二报导，全球产量最大的多晶硅企业--保利协鑫母公司中国协鑫集团董事长朱共山表示，剥离保利协鑫硅片生产业务，有助于快速改善公司的资产负债表；此外他表示，不需要对*ST超日注入硅片业务。

--投行观点：沪港通后香港离岸人民币可能对在岸出现阶段性溢价--中金