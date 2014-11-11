《中国报摘》--其他报纸重要消息11月11日

**上海证券报**

--保利协鑫 拟向一名独立第三方出售公司所有硅片生产业务，母公司协鑫集团董事长朱共山表示，剥离保利协鑫硅片生产业务，有助于快速改善公司的资产负债表，拟出售方的背景十分雄厚；此外他表示，不需要对*ST超日 注入硅片业务。

--相关渠道消息显示， 保监会起草了保险公司偿付能力相关监管规则，正在业内征求意见，新规要求保险公司披露频率由一年一次提高到一季度一次。

--为落实"一带一路"战略构想，工业和信息化部参与制定的周边国家互联互通基础设施建设规划已制定完成，有望尽快发布，拟全力打造"数字丝绸之路"。

--光大证券 公告，大股东中国光大(集团)总公司重组改革框架落定，将由国有独资企业改制为股份制公司，并更名为中国光大集团股份公司，光大股份将由财政部和汇金公司持股，比例分别为44.33%和55.67%。

**第一财经日报**

--接近交易人士透露，百度 全资的视频公司爱奇艺首次引入重量级股东，小米对其将投资约3亿美元，百度亦将同时追加同等量级的投资。

**每日经济新闻**

--广州市国土房管局周一午后推出天河9宗商住用地，成功吸引21家房企或非房企参与角逐，最终本次土地使用权拍卖会成功吸金156.87亿元人民币，刷新今年以来单日卖地金额新高。(完)