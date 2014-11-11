《全球重要经济事件一览表》--11月11日-11月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月11日(二)

马德里--哥伦比亚投资活动。西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)及哥伦比亚央行总裁Jose Dario Uribe将与会。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布10月货币政策会议记录(0830)。

惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告(2000)。

斯德哥尔摩--瑞典金融稳定委员会举行会议。

11月12日(三)

华盛顿--美国财政部长杰克卢就全球经济状况在全球事务协会发表谈话(2130)。

伦敦--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在伦敦的瑞银欧洲会议(UBS European Conference)前，就经济展望发表演说(0800)。

美国EAU CLAIRE--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“澄清货币政策的目标”发表谈话(1830)。

伦敦--日本央行审议委员佐藤健裕在日本协会(Japan Society)发表演说(0430)。

加拿大萨默赛德--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri在爱德华王子岛的大萨默赛德商会(Greater Summerside Chamber of Commerce)发表演说(1625)。

多伦多--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)将发布政府经济及财政最新报告(1700)。

德国PASSAU--欧洲央行管委会成员兼德国央行总裁魏德曼将参加一场活动(1700)。

日本长崎--日本央行审议委员宫尾龙藏对企业界领袖发表谈话。

11月13日(四)

华盛顿--在欧洲央行、美联储理事会及纽约联储会议：国际总经及金融全球研讨会上，美联储主席叶伦致欢迎辞(1745)。

史丹佛--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Bakken就石油荣景发表谈话，且于史丹佛大学主办的研讨会上就货币政策最新状况发表演说(2030)。

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在Australian Business Economists举办的活动上发言(0130)。

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加乔治华盛顿大学和普林斯顿大学的格里斯沃尔德经济政策研究中心举办的“联储和货币政策：传统工具和新工具”会议的小组讨论，主题为“复苏后的货币政策：什么是新常态？”(1730)。

渥太华--加拿大央行发布包含与经济和央行相关文章的半年刊(1530)。

加拿大滑铁卢--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins在威尔弗里德·劳里埃大学商学院发表演说(1950)。

11月14日(五)

华盛顿--在欧洲央行、美联储理事会及纽约联储会议：国际总经及金融全球研讨会上，欧洲央行执委科尔将在“全球经济下的货币政策溢出效应及合作”。FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)将担任主持人，美联储理事鲍威尔亦将与会。(2100)

圣路易斯--圣路易斯联储总裁布拉德在圣路易斯地区商会主办的金融论坛上，就美国经济与货币政策发表讲话(1410)。

斯德哥尔摩--欧洲央行执委会成员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在“宏观审慎政策：执行及与其他政策的互动”会议上发表谈话，该会议由Sveriges Riksbank及国际货币基金组织(IMF)所主办(1250)。

11月15日(六)

布利斯班--20国集团(G20)峰会(至16日)，美国总统奥巴马将与会。

11月17日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉将参与欧洲议会经济暨货币事务委员会季度听证会(1400)。

芝加哥--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在“年度农业会议：农业收入对中西部的影响”上致欢迎和开幕辞(1500)。

法兰克福--欧洲央行执委会成员莫尔许将在证券化及对实质经济放款的风险管理会议上致开幕辞(0900)。

伦敦--欧洲央行执委普雷特将于瑞士信贷主办的欧洲总经会议上发表主旨演说(1230)。

法兰克福--第17届欧元财经周(至11月21日)。

11月18日(二)

东京--日本央行货币政策会议(至11月19日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程