中美关系：美国不谋求遏制中国，两国可加强反恐领域合作--奥巴马

路透北京11月11日 - 美国总统奥巴马表示，美国不谋求遏制中国，欢迎中国在地区和全球事务中发挥负责任的作用，为全球安全和繁荣作出贡献，两国应摒弃过时的零和思维。

奥巴马周一来中国参加亚太经合组织领导人非正式会议前夕接受新华社的书面专访。他并表示，美国反对任何形式的恐怖主义，反恐是美中可以加强合作的领域。

奥巴马强调，“完全反对有关美国正试图以某种方式遏制中国的说法”，坚信美中两国能避免重蹈守成大国与新兴大国之间发生破坏性对抗的历史覆辙，并呼吁摒弃“过时的零和思维”。

针对反恐问题，奥巴马称，希望与中国就打击极端组织“伊斯兰国”等问题加强反恐合作。美中可以加强合作以阻断恐怖组织战斗人员跨境流动和打击其资金网络。