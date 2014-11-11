中美关系：美国不谋求遏制中国，两国可加强反恐领域合作--奥巴马

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月11日 - 美国总统奥巴马表示，美国不谋求遏制中国，欢迎中国在地区和全球事务中发挥负责任的作用，为全球安全和繁荣作出贡献，两国应摒弃过时的零和思维。
奥巴马周一来中国参加亚太经合组织领导人非正式会议前夕接受新华社的书面专访。他并表示，美国反对任何形式的恐怖主义，反恐是美中可以加强合作的领域。
奥巴马强调，“完全反对有关美国正试图以某种方式遏制中国的说法”，坚信美中两国能避免重蹈守成大国与新兴大国之间发生破坏性对抗的历史覆辙，并呼吁摒弃“过时的零和思维”。
针对反恐问题，奥巴马称，希望与中国就打击极端组织“伊斯兰国”等问题加强反恐合作。美中可以加强合作以阻断恐怖组织战斗人员跨境流动和打击其资金网络。
他还表示，不能允许类似“东伊运”这样的恐怖组织在中国周边一些不受监管的地区建立避风港。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。