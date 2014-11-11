澳新汇市：澳元和新西兰元持稳但脱离高位，因美元重获动能

周二部分美国市场将因退伍军人假期休市，交易商将稍事喘息，但澳元与新西兰元看起来依旧疲弱。

“只要澳元维持于0.8650美元以下，下行趋势也将维持不变，未来则更加看空，”Speizer表示。

新西兰元 持于0.7757美元，此前新西兰元也从隔夜市场高位0.7823美元回落，受美元人气增强影响。

“新西兰元的下行趋势受阻，可能需要再跌几天，至0.7700美元的价位以下，才能断定下行趋势回复，”Speizer表示。

新西兰元短线支撑在0.7700美元，接下来则是今年低位0.7660美元，顶部阻力在0.7820美元。(完)

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