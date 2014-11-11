英国经济：10月零售销售较上年同期成长1.4%，同店销售持平--BRC

路透伦敦11月11日 - 周二的一项行业调查显示，上月英国零售支出温和回升，受消费者购买家具等昂贵商品提振。该数据在9月大幅下滑。

英国零售业联盟(BRC)表示，10月整体零售支出较上年同期成长1.4%。9月则为下滑0.8%，为2012年4月以来最大同比跌幅。

10月同店零售销售与上年同期持平，9月为下滑2.1%。

9月天气异常暖和，令消费者购买冬衣兴趣缺缺，相同情况持续至10月，服饰与鞋类支出依旧疲弱。

但家具与其他居家用品的支出表现强劲，意味着消费者将持续推升英国经济回升，即便近期复苏的速度放缓。

“可惜的是，暖和的天气令许多时尚服饰零售商囤积了过多库存，随着圣诞节接近，折扣活动可能提前进行，折扣幅度可能加大，”主办调查的毕马威会计师事务所的零售主管David McCorquodale表示。

“食品杂货业仍旧充斥着促销活动，为表现最差的行业，”McCorquodale表示，至10月止的三个月，整体食品支出下跌1.4%。

英国超商业者正处于一波价格大战，大型零售商乐购(Tesco) 与沃尔玛(Wal-Mart)的Asda 试图抵御德国连锁折扣超商业者Aldi and Lidl的进击，后者近期的市场份额有所提升。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)