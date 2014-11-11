中国汇市：人民币早盘略跌，市场方向暂不明横盘料持续

* 人民币早盘窄幅震荡走弱

* 中间价小幅回落

* 成交较为清淡，市场方向暂不明朗

* 年底人民币仍有望小幅升值

路透北京11月11日 - 中国人民币兑美元 周二早盘窄幅震荡走弱，中间价 继上日大涨后小幅回落。交易员表示，早盘市场成交较为清淡，市场方向暂不明朗。预计后市中间价仍会持稳，到年底前人民币兑美元总体仍有望小幅升值。

他们并指出，目前市场对中间价的反映较为平淡，早盘先是有少量结汇，随后购汇盘又推动人民币向贬值方向波动。

“早上汇价小幅波动，反映大家最近对方向比较迷茫的状况。基本上大家现在对短暂的方向没有十足的把握，在6.11-6.1250暂时横盘的可能性较大。”一股份行交易员指出。

他并表示，沪港通本月开闸虽然会带动离岸人民币需求增加，但目前还未在汇价上有所反映。APEC（亚太经合组织）会议前后，人民币汇率一般不会大幅波动，且目前在汇率走势上暂时看不出太多央行想法，预计目前这种横盘的局面可能会持续较长时间。

北京时间12:03，人民币兑美元即期报6.1199元，上日收报6.1196元。今日人民币兑美元中间价 为6.1413元，上日中间价为6.1377元。

ING亚洲首席经济学家Tim Condon在研究报告中指出，预计后期人民币中间价仍会持稳，以缓解资金流入导致的人民币升值压力，且即期与中间价的价差还会进一步缩窄。

他并对路透表示，预计年底时人民币兑美元有望小幅升值至6.09，且若离岸CNH汇率与境内的价差扩大、并导致热钱流入或流出，监管层仍会采取相应措施。

中国国家主席习近平周二表示，当前世界经济复苏仍面临诸多的不稳定、不确定因素，应全力推动改革创新，发掘新的增长点和驱动力；大力推进亚太自由贸易区进程，尽早将愿景变成现实。

全球汇市，美元周二回稳，此前扳回非农就业报告公布后的部分跌幅，因风险胃纳升温推动美债收益率上涨，并支撑美股。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2680/20，上日尾盘为6.254。

北京时间12:03，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1243/64元，上一交易日尾盘报6.1233元。

央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。

2005年汇改以后，人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定。之后改进为：外汇交易中心于汇市开盘前，向所有银行间汇市做市商询价，根据一定的计算方式，得到当日的中间价。（完）

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