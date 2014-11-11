路透专访：中国咖啡产量未来五年内将可翻倍--Volcafe

* Volcafe将在云南投资并训练当地咖啡种植户

* 云南咖啡将以欧洲商用混和咖啡业者为出口目标

路透纽约11月10日 - 英国大宗商品贸易商ED&F Man旗下咖啡事业部门Volcafe的高层表示，中国咖啡年产量未来五年内将可翻倍，而且如果需求充足、价格可让咖啡农盈利的话，产量或许会再增加。

Volcafe上月宣布在中国云南省设立合资企业。由于传统咖啡产地受病虫害和乾旱之苦，增添供应疑虑。Volcafe因看好云南咖啡有望成为全球重要产地之一而增加在当地的布局。

“一个新的品系就要问世--我们不能在那儿缺席，”Volcafe亚洲业务开发总监Mark Furniss说。

Furniss说，中国年产130万包60公斤装的阿拉比卡咖啡，相当于尼加拉瓜2014/15作物年度的预估产量。

若这样的产量增加一倍，到2020年时，中国咖啡产量将逼近墨西哥和危地马拉(瓜地马拉)。墨西哥和危地马拉分列全球第10和第11大咖啡种植国家，年产量均超过3,000包。

大多数的中国咖啡仍将以商业级阿拉比卡catimor品种为主，瞄准的是把其做为混合咖啡的欧洲业者。Volcafe将侧重于改善云南咖啡品质的稳定性，以往有数家咖啡商和进口商都指称这是云南咖啡的一个问题。

此外，Volcafe将关注在云南当地的咖啡豆品质分类，Furniss称目前这个问题造成大量价值流失。

Furniss表示，这将帮助该公司把云南咖啡行销到美国等更懂咖啡的市场。(完)