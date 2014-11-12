《中国债券市场每日交易备忘》--11月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国宁沪高速 7亿元人民币九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和农行主承 海大集团 2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，平安银行和广发证券主承 武汉国裕物流产业集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承 永泰能源 15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 湖北省联合发展投资集团14亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 宁德市国有资产投资经营3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 山东三星集团3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 亨通集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 江苏春辉生态农林股份1亿元六年期投资者选择权(3+3)固息债簿记建档(主体评级AA-)，首创证券主承 吉林九台农商行7亿元六个月期同业存单9:30-16:25报价发行，参考收益率4.6000% 浦发银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1500% 兴业银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1601% 兴业银行15亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2400% 兴业银行2亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1601% 兴业银行5亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率3.8495% 西安银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2500% 浙商银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2800% ============================================================================ 二、新债上市： 杭州联合银行10亿元三年期固息债1421009，票面利率5.70% 上海城建投资20亿元10年期固息债1480474，票面利率4.80% 玉环县交通投资集团5亿元七年期固息债1480550，票面利率5.65% ============================================================================ 三、缴款： 黑龙江鹤城建设16亿元七年期固息债1480557，票面利率5.60% 本溪北营钢铁集团30亿元人民币一年期短融 中油金鸿天然气输送有限公司2亿元一年期短融 龙岩工贸发展集团4亿元一年期短融 山西乡宁焦煤集团6亿元三年期中票 新疆前海集团4亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 西安城投集团11亿元五年期中票0982147到期兑付，票面利率5.40% 神华集团120亿元八个月期超短期融资券011422001到期兑付，票面利率4.90% 长江电力 30亿元四个月期超短融011454004到期兑付，票面利率4.40 江苏交通控股22亿元一年期短融041351051到期兑付，票面利率5.90% 上海漕河泾开发区2亿元一年期短融041355039到期兑付，票面利率6.40% 江苏广电集团20亿元六个月期短融041455019到期兑付，票面利率4.98% 浦发银行10亿元三个月期同业存单111409020到期兑付，发行价98.85元 兴业银行 10亿元三个月期同业存单111410027到期兑付，发行价98.85元 平安银行 18亿元三个月期同业存单111411004到期兑付，发行价98.85元 13贵投MTN001 101354021付息 13精功MTN001 101361016付息 08铁道05 088060付息 08铁道06 088061付息 09温投债 0980156付息 09渝高速债 0980157付息 10央票99续 1001099N付息 10宁波银行债 1020008付息 10兵器MTN1 1082202付息 11国开30 110230付息 12蒙路债 1280388付息 12人福MTN1 1282462付息 12郑路桥MTN1 1282463付息 12沈公用MTN1 1282464付息 13中信银行债 1312001付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --美国投资者现在可以通过一支新的上市交易基金(ETF)直接参与中国国内债市，该基金对日益壮大、但基本 与外资隔绝的中国固定收益市场有着广泛投资。 11/13公布10月固定资产投资(不含农户) (1-9月16.1%) 社会消费品零售总额 (9月11.6%) 工业增加值 (9月8.0%) 房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/20公布11月汇丰中国制造业PMI初值 (10月初值50.4) 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月7.9%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/边竞；审校 丁淑琴/吴芳)