国际油市：美国原油期货守在每桶77美元上方，多空因素相抵

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美国能源资料协会(EIA)称，美国成长最迅速且规模最大页岩田的石油和天然气产量，没有放缓迹象。
美元指数 周一升向四年高点。
利比亚政治冲突升温，占领首都的反对派政权控制了一处重要油田，使权力和正统性争夺战加剧。
利比亚9月石油日产出增至90万桶以上，高于6月每日10万桶的低点。但产出情况可能面临威胁，至多已降至约每日50万桶。
摩根大通将2015年布兰特原油油价预估下调33美元，至每桶82美元，称大西洋盆地供应面临压力，且石油输出国组织(OPEC)成员国显然无法团结一致控制产量并重新平衡市场。
船用燃油价格周一上涨，买家赶忙寻找新的库存，此前全球最大船用燃料油供应商、丹麦宝运石油(OW Bunker) 因旗下亚洲子公司疑似发生诈欺事件，宣告破产，导致这个陷入困境的行业步入新一波混乱局势。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/张若琪 审校 李爽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。