国际油市：美国原油期货守在每桶77美元上方，多空因素相抵

美国能源资料协会(EIA)称，美国成长最迅速且规模最大页岩田的石油和天然气产量，没有放缓迹象。

美元指数 周一升向四年高点。

利比亚政治冲突升温，占领首都的反对派政权控制了一处重要油田，使权力和正统性争夺战加剧。

利比亚9月石油日产出增至90万桶以上，高于6月每日10万桶的低点。但产出情况可能面临威胁，至多已降至约每日50万桶。

摩根大通将2015年布兰特原油油价预估下调33美元，至每桶82美元，称大西洋盆地供应面临压力，且石油输出国组织(OPEC)成员国显然无法团结一致控制产量并重新平衡市场。

船用燃油价格周一上涨，买家赶忙寻找新的库存，此前全球最大船用燃料油供应商、丹麦宝运石油(OW Bunker) 因旗下亚洲子公司疑似发生诈欺事件，宣告破产，导致这个陷入困境的行业步入新一波混乱局势。 (完)

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