更新版 1-中国公开市场：正回购价稳并维持对冲到期节奏，等待利率的进一步指引

* 公开市场进行200亿元14天正回购

* 量价仍稳，维持到期对冲节奏

* MLF为投放主力，公开市场资金调节暂弱化

* 正回购利率指引仍受关注 (新增市场评论和正回购利率)

路透上海11月11日 - 中国央行公开市场周二延续稳定操作，维持对冲到期规模的节奏，14天期正回购的量价已近一个月无任何变化；央行此前两个月已通过新创设的中期借贷便利（MLF）大规模投放流动性，公开市场的资金调节作用暂被弱化。

市场人士并认为，正回购操作量的重要性已大为降低，但利率走向仍受关注，接下来市场还将等待其进一步指引。

央行公告显示，公开市场今日进行了200亿元人民币正回购操作，期限14天，利率持稳在3.40%，而操作量自9月末以来的稳势仍在延续。

“央行已经放了这么多水，公开市场也就这样了，”上海一银行交易员称。

中国央行三季度货币政策执行报告显示，央行当季创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

华东一银行交易员则谈到，目前央行在公开市场上的策略就是维持现有正回购操作量，到期续做，其规模对市场已无指导意义；不过正回购利率已持稳了将近一个月，联系到央行在9、10两个月分别下调一次正回购利率的动作，对最近的动向还需密切关注。

据路透统计，本周公开市场将有400亿元正回购到期，周二和周四各200亿元，无央票到期，共计投放资金400亿元。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二三季度均则未开展SLF。

而三季度货币政策执行报告显示，央行当季还创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

央行同时还通过抵押补充贷款工具（PSL）为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 200

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 400

逆回购到期 --

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