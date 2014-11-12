台湾货币市场：11月12日及本提存期资金预期变化一览表

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月12日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期628.00亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)657.8亿台币： 11/13 7,192.80亿台币 11/14 2,779.50亿台币 11/17 486.90亿台币 11/18 4,355.10亿台币 11/19 2,715.50亿台币 11/20 4,018.00亿台币 11/21 1,115.50亿台币 11/24 2,097.60亿台币 11/25 969.00亿台币 11/26 854.50亿台币 11/27 3,234.00亿台币 11/28 3,589.00亿台币 12/01 2,405.00亿台币 12/02 2,552.40亿台币 12/03 2,293.00亿台币 --公债还本付息79.1125亿台币。 11/13 90甲8期13息 19.375亿台币 11/14 89甲13期14息 17.7375亿台币 11/16 94甲8期9息 6.0亿台币 11/16 96甲7期7息 9.0亿台币 11/18 93甲9期10息 10.5亿台币 11/24 88甲2期16息 16.5亿台币 --国库券到期250亿台币。 11/24：财103-3期273天国库券250亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --11/26：财政部发行30年期103甲16期公债，暂定金额300亿台币，21日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 詹静宜; 审校 董永年)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。