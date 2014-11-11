芝加哥期市：大豆因南美种植进度落后而上涨，小麦下滑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
过去一周巴西大豆种植带出现更多降雨，让农户至周五止的作物种植进度达到46%，较一周前的29%增长。但进度仍不及去年同期的59%以及61%的五年平均值。
根据周一政府公布的数据显示，美国2014作物年玉米产量将略低于近期市场预估，但仍将创下纪录新高，大豆产量持续攀升。
美国农业部将10月玉米总产量预估由144.75亿蒲式耳下调为144.07亿蒲式耳，结转库存则从20.81亿蒲式耳下调至20.08亿蒲式耳。
农业部预估美国大豆产量将创下39.58亿蒲式耳的纪录新高，较10月上升不到1%，仅略低于分析师平均预估的39.67亿蒲式耳。大豆产量正在逼近始料未及的水平40亿蒲式耳。
美国农业部10月将2014/15作物年的美国小麦结转库存预估，从6.54亿蒲式耳下调为6.44亿蒲式耳。而多数分析师原本预估为小幅增加。
美国农业部在周一市场收盘后表示，美国农户的玉米收割进度完成80%，较一周前的65%进度增长，与五年平均进度持平。
大豆收割进度完成90%，一周前为83%，五年平均进度为91%。
除了美国农业部的报告，交易商也在密切关注从达科他州移向大湖区、可能带来大量降雪的冬季暴风雪。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 516.50 -0.75 -0.14% -0.72% 512.68 42
CBOT玉米 369.25 0.00 +0.00% -0.34% 367.08 58
CBOT大豆 1030.00 +0.24%
CBOT稻米 $11.99 $0.02 +0.17% -0.83% $12.65 26
美国原油 $77.35 -$0.05 -0.06% -1.65% $82.86 30
汇率
欧元/美元 $1.243 -$0.002 -0.14% +0.49%
美元/澳元 0.864 0.001 +0.09% +0.97%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 杜明霞/白云)
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