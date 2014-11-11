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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 09:54 BJT

日本股市：日经指数上涨，但油价下跌拖累石油相关类股

路透东京11月11日 - 日本股市日经指数周二上涨，受美股升势所激励，日圆贬值则提振出口股，但油价进一步下跌则掼压日本国际石油开发帝石 等石油相关类股。

日本央行周一买进380亿日圆的上市交易基金(ETF)，亦提振人气。

日经指数 早盘中段上涨0.6%至16,874.35点，上交易日跌0.6%。

“央行买进ETF...正支撑士气，”Nissay资产管理股市策略师Isao Kubo表示。

“本周没有重大的催化剂，但拜宽松政策所赐，基本人气一直偏多。日本市场应会暂时保持韧性。”

出口股强劲，丰田汽车 和Nikon 分别上涨1.1%和1.4%。Tokyo Electron Ltd 跳涨3.1%。

油价下跌损及石油相关类股。日本国际石油开发帝石重挫1.9%，Japan Petroleum Exploration 跌0.9%。

东证股价指数 上涨0.4%至1,365.15点，JPX-日经400指数 升0.4%至12,459.08点。(完) 　　
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