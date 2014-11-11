日本股市：日经指数上涨，但油价下跌拖累石油相关类股

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京11月11日 - 日本股市日经指数周二上涨，受美股升势所激励，日圆贬值则提振出口股，但油价进一步下跌则掼压日本国际石油开发帝石 等石油相关类股。
日本央行周一买进380亿日圆的上市交易基金(ETF)，亦提振人气。
日经指数 早盘中段上涨0.6%至16,874.35点，上交易日跌0.6%。
“央行买进ETF...正支撑士气，”Nissay资产管理股市策略师Isao Kubo表示。
“本周没有重大的催化剂，但拜宽松政策所赐，基本人气一直偏多。日本市场应会暂时保持韧性。”
出口股强劲，丰田汽车 和Nikon 分别上涨1.1%和1.4%。Tokyo Electron Ltd 跳涨3.1%。
油价下跌损及石油相关类股。日本国际石油开发帝石重挫1.9%，Japan Petroleum Exploration 跌0.9%。
东证股价指数 上涨0.4%至1,365.15点，JPX-日经400指数 升0.4%至12,459.08点。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。