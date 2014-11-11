全球金融：监管当局酝酿新行规，欲打破“大到不能倒”现象

TLAC有一些必须由海外重要分支机构持有，以消除其所在国家监管机构疑虑。卡尼说，银行可能得因特定业务模式的“附加”，持有的部位需高于最低门槛。

德国金融监管局主席Elke Koenig表示，监督者应该朝着16-20%区间的高端靠拢，但会给予银行业更多时间来合规。

评级机构惠誉称，一旦计入其他资本要求，银行的缓冲部位最终可能高达相当于其风险加权资产的四分之一。分析师估算出这可能达数十亿美元。

花旗 分析师估计，新规可能让欧洲银行业2016年损失多达3%的获利。

花旗表示，欧洲银行业将肩负起发行此类新债最大的责任，包括法国巴黎银行 、德意志银行 、西班牙对外银行(BBVA) 、意大利裕信银行(UniCredit)；在欧洲，瑞士及英国银行业者所受影响程度将是最小。(完) (编译 白云/龚芳/李婷仪 审校 孙茉莉/杜明霞)