全球金融：监管当局酝酿新行规，欲打破“大到不能倒”现象

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
TLAC有一些必须由海外重要分支机构持有，以消除其所在国家监管机构疑虑。卡尼说，银行可能得因特定业务模式的“附加”，持有的部位需高于最低门槛。
德国金融监管局主席Elke Koenig表示，监督者应该朝着16-20%区间的高端靠拢，但会给予银行业更多时间来合规。
评级机构惠誉称，一旦计入其他资本要求，银行的缓冲部位最终可能高达相当于其风险加权资产的四分之一。分析师估算出这可能达数十亿美元。
花旗 分析师估计，新规可能让欧洲银行业2016年损失多达3%的获利。
花旗表示，欧洲银行业将肩负起发行此类新债最大的责任，包括法国巴黎银行 、德意志银行 、西班牙对外银行(BBVA) 、意大利裕信银行(UniCredit)；在欧洲，瑞士及英国银行业者所受影响程度将是最小。(完) (编译 白云/龚芳/李婷仪 审校 孙茉莉/杜明霞)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。