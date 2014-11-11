欧洲个股：法国农业信贷银行称，在接受瑞士竞争管理当局的调查

路透巴黎11月10日 - 法国农业信贷银行(Credit Agricole) 在一份声明中称，瑞士竞争管理机构已经对该行利率衍生品活动展开调查。

法国农业信贷周五在新版2013年股东参考文档中称，集团上市部门法国农业信贷银行是瑞士竞争委员会Comco的调查重点。

该行称，瑞士和其他外资银行的欧元银行间拆放款利率(Euribor)等利率衍生品活动也在接受调查。

周一未能联系到法国农业信贷一位发言人就瑞士调查问题透露更多细节。