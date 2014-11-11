欧洲个股：法国农业信贷银行称，在接受瑞士竞争管理当局的调查

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透巴黎11月10日 - 法国农业信贷银行(Credit Agricole) 在一份声明中称，瑞士竞争管理机构已经对该行利率衍生品活动展开调查。
法国农业信贷周五在新版2013年股东参考文档中称，集团上市部门法国农业信贷银行是瑞士竞争委员会Comco的调查重点。
该行称，瑞士和其他外资银行的欧元银行间拆放款利率(Euribor)等利率衍生品活动也在接受调查。
周一未能联系到法国农业信贷一位发言人就瑞士调查问题透露更多细节。
8月以来，该行还与美国当局就可能的违反制裁行为进行磋商，之前该行完成了对美元交易的内部审查。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。