投行观点：沪港通后香港离岸人民币可能对在岸出现阶段性溢价--中金

路透北京11月11日 - 中国大型投行--中金公司周二发布报告认为，沪港通启动后，香港离岸人民币可能会对在岸人民币出现阶段性的溢价，QFII/RQFII扩容步伐会加快，资本市场改革提速，MSCI指数体系纳入A股将水到渠成。

报告指出，“沪股通”启动初期将获得投资者积极参与，“港股通”可能也不会示弱。部分海外上市跟踪A股的基金将所持结构性产品通过“沪港通”置换成实质性的A股股票。

报告认为，现有QFII投资者可能通过沪港通买沪市股票，用QFII等买深市股票及其他产品。沪港通开通之后，深港通理论上不存在技术障碍。如果沪港通机制运行平稳，预计深港通机制在2015年年内就会上线。

以下是中金报告的要点摘录：

沪港通开通后的八大猜想

第一、“沪股通”启动初期将获得投资者积极参与，“港股通”可能也不会示弱。我们预计，尽管有不少投资者可能无法立即参与“沪股通”，但由于投资者的多元性，北向单日额度在开通初期的交易日内将在极短的时间内被认购满。内地投资者参与港股通的热情也不容低估，粗略估计初期参与“港股通”的潜在资金约有1800亿人民币。

第二、A/H两地几类个股将受到追捧。我们更新了在中港两地受益于沪港通机制启动的个股列表，A股个股分为四类，港股个股分为三类。

第三、部分海外上市跟踪A股的基金将所持结构性产品通过“沪港通”置换成实质性的A股股票。出于减小管理成本、减小跟踪误差等方面的考虑，沪港通开通之后，之前购买结构性产品以跟踪A股的海外基金可能将其持有的结构性产品换成实质的A股股票。

第四、现有QFII投资者可能通过沪港通买沪市股票，用QFII等买深市股票及其他产品。深交所的部分股票虽未被沪港通覆盖，但仍可能受益于其开通带来的流动性“溢出”。

第五、香港离岸人民币可能会对在岸人民币出现阶段性的溢价。虽然离岸人民币市场总流动性足够，但如果沪港通参与热情高涨，不排除香港离岸人民币对在岸人民币出现短时的溢价。

第六、深港通可能也快了。沪港通开通之后，深港通理论上不存在技术障碍。如果沪港通机制运行平稳，我们预计深港通机制在2015年年内就会上线。

第七、QFII/RQFII扩容步伐会加快，资本市场改革提速。本届领导层上台之后以开放促发展的战略已经显现，沪港通机制就是在这样的背景下出台的。因此可以预期，QFII/RQFII等额度扩容步伐也可能会加快，其他的资本市场改革、金融市场改革也可能会提速。