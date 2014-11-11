全球贵金属：美国铸币局计划11月17日恢复出售美国鹰银币

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约11月10日 - 美国铸币局周一称，预计将自11月17日起按配额重新开始出售美国鹰银币。
该局11月5日在银币售罄后暂停销售，此前市场卖压将银价推低至四年半低点，引发了一波散户买兴。
美国铸币局在发给美国硬币大批发商的声明中称，当他们重新开始出售银币时，预计届时将有超过100万枚标注2014年日期的银币待售。
该局还称，预计将如常在1月初推出2015年硬币。(完)
(编译 白云; 审校 龚芳)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。