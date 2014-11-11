《中国企业债发行日程表》--11月11日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *广东路桥 20 15 11/18簿记建档 上限5.60% AA+ 11/19-11/21 广州证券 建设发展 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券 ========================================================================================= *江苏吴中经济 20 7 11/18簿记建档 上限7.17% AA 11/19-11/21 东吴证券 技术发展总公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *重庆双桥经济 9 7 11/18簿记建档 上限7.95% AA 11/19-11/21 日信证券 技术开发区开发投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 黑龙江省鹤城 16 7 11/10簿记建档 *5.60% AA 11/11-11/12 国开证券 建设投资发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 新疆供销投资 8 7 11/6簿记建档 5.07% AA 11/7-11/13 宏源证券 (控股)集团 (第4年末附投资者回售选择权/下属公司以其酒店等资产提供抵押担保) ========================================================================================= 晋城市城市 14 7 11/10簿记建档 *4.99% AA 11/11-11/13 广发证券 经济发展投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 江苏春辉 1 6 11/12簿记建档 上限9.45% AA- 11/13 首创证券 生态农林股份 (第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/江苏阳光集团提供担保) ========================================================================================= 永嘉投资集团 8 7 11/11簿记建档 上限7.50% AA 11/12-11/13 浙商证券

(第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 南安市贸 12 7 11/13簿记建档 5.50% AA 11/14-11/18 中银国际证券 工农投资经营 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 即墨市城市 10 7 11/14簿记建档 -- AA 11/17-11/19 中信建投证券 旅游开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 连云港市 9 7 11/14簿记建档 上限7.00% AA 11/17-11/19 华泰联合证券 交通集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 北京市基础 10 永续债 11/17簿记建档 -- AAA 11/18-11/19 银河证券 设施投资 (每5个计息年度为一个重定价周期/发行人有续期选择权) 中信证券 ========================================================================================= 广州市第四 8 10 11/17簿记建档 上限7.45% AA 11/18-11/20 海通证券 资源热力电厂(第3、6末每年分别还7.5%、12.5%本金/第4-5年末每年偿还10%本金/第7-10年末每年还15%本金)

(广州环保投资集团及广州广日集团有限公司分别为第一、第二差额补偿人) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *黑龙江 9 6 11/18簿记建档 上限8.65% AA+ 11/19-11/25 江海证券 灾后重建 7 (第3-6年每年末偿还25%本金/东北中小企业信用再担保提供担保) =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商