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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 10:18 BJT

香港个股：中粮置地发行8亿美元五年期担保票据，年息率为3.625%

路透香港11月11日 - 中国商用物业开发商--中粮置地控股 周二宣布，将发行8亿美元五年期的有担保票据，年息率为3.625%，资金将用作一般公司用途及支付收购＂大悦城＂项目的部份代价。

公司的声明称，这次为公司首次在境外发行公募债，有关据将于2019年11月18日到期，每半年付息一次。票据获惠誉授予＂A-＂评级。

中粮置地今年9月宣布以125亿港元收购母公司中粮集团内地六个＂大悦城＂旗舰品牌项下的综合体项目组合及商用物业项目。 该公司为中粮集团的境外地产上市平台。

早盘初段，中粮置地股价跌1.2%，报1.65港元，过去一个月下滑5.6%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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