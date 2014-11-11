台湾债市：指标五年公债殖利率走高，升幅有限因美债摇摆难定

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月11日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周二盘初走升，跟随美债摆荡。交易员指出，美债一日涨一日跌的走势难为市场指出方向，且本地因素亦难主导盘势，早盘交投明显较上日降温，殖利率升幅有限。
市场人士指出，台债交投今日转趋清淡，主要因美债今晚因假日没有开市，预估今明两天台债短线难以参照美债走势，而台股 亦在平盘附近来回，均难带动交投，交易员转向观望，静待周四10年增额新券103/13R 开始发行前交易。
〞昨天成交量比较高，今天就停看听...不会有太大变化。〞一本地银行交易员说。
另名本地证券商交易员指出，虽然五年券殖利率早盘趋升，但美债仍在区间相对强势的情况下，交易商放空台债的意愿薄弱，预料殖利率亦难大弹，且估计在1.20%附近将涌现强烈买兴。
交易员预估今日指标五年债将量缩整理，窄幅交投区间估落在1.175-1.185%间。
美国公债价格周一下滑，因市场认为上周五升势过度，而交易商也售出一些美国公债，为本周660亿美元新债供应作准备。10年期公债 尾盘跌13/32，收益率报2.36%，盘初触及约两周低点2.273%。
预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.175-1.185%
本地时间10:18时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率升1.3基点报1.1820%，成交仅37亿台币。
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--《专题新闻快速浏览》--亚太经合组织（APEC）北京会议 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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