台湾债市：指标五年公债殖利率走高，升幅有限因美债摇摆难定

路透台北11月11日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周二盘初走升，跟随美债摆荡。交易员指出，美债一日涨一日跌的走势难为市场指出方向，且本地因素亦难主导盘势，早盘交投明显较上日降温，殖利率升幅有限。

市场人士指出，台债交投今日转趋清淡，主要因美债今晚因假日没有开市，预估今明两天台债短线难以参照美债走势，而台股 亦在平盘附近来回，均难带动交投，交易员转向观望，静待周四10年增额新券103/13R 开始发行前交易。

〞昨天成交量比较高，今天就停看听...不会有太大变化。〞一本地银行交易员说。

另名本地证券商交易员指出，虽然五年券殖利率早盘趋升，但美债仍在区间相对强势的情况下，交易商放空台债的意愿薄弱，预料殖利率亦难大弹，且估计在1.20%附近将涌现强烈买兴。

交易员预估今日指标五年债将量缩整理，窄幅交投区间估落在1.175-1.185%间。

美国公债价格周一下滑，因市场认为上周五升势过度，而交易商也售出一些美国公债，为本周660亿美元新债供应作准备。10年期公债 尾盘跌13/32，收益率报2.36%，盘初触及约两周低点2.273%。

预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.175-1.185%

本地时间10:18时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率升1.3基点报1.1820%，成交仅37亿台币。

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