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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 09:54 BJT

****《港报快速浏览》--11月12日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                        
 《香港报摘》--经济日报                                                    
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                            
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：警方须准备足够力量执行禁制令--文汇报                            
 港报社评：团结香港基金须新思维脱困局--明报                                
 港报社评：双11全民网购，中央改革开路机--经济日报                          
 港报社评：亚太自贸区验证美对华战略--星岛日报                              
 港报社评：违法达义失平衡，回避禁制说不通--信报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：通车非为港人炒股送礼--信报                                  
 港报财经评论：中小市值股，内地人锺情--经济日报                            
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                    
 台湾报摘                                                                    
    
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