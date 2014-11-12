港报社评：团结香港基金须新思维脱困局--明报11月12日

全国政协副主席、前任特首董建华牵头组成智库＂团结香港基金＂（下称基金会），备受瞩目，即使不少人对基金会顾问名单有所评议，对基金会的作用或抱持观望态度。不过，董建华德高望重、地位超然，不会有人质疑其动机，而且他得到中央充分信任。这些优势若能善加利用，这个基金会便是董建华对香港，甚至是对国家的重大贡献。

香港遇到回归17年来的最大困难，以董建华的地位和历练，他是协助政府、使香港克服困难的上佳人选。不过，基金会的局限，由成立伊始就显露出来。

基金会已知80多名顾问，泛民阵营只有一人。基金会既以团结香港为主旨，除了建制人士，最需要团结的便是泛民人士，基金会在这方面短板，使之成为团结建制人士的组织。

董建华表示基金会首要工作是争取通过政改，落实普选，又说要研究协助青年人置业、增加他向上流的机会。

董建华离任特首九年之后，坦承政制有问题。其实，香港积累的深层次矛盾，或多或少与缺少一个与政治、经济、社会相适应的政治制度有关。如果不在政制寻求突破，使特首有足够认受性，并在立法会得到稳定多数支持，则看不到香港可以怎样走出困局。

董建华很有心，这次他再积极参与香港事务，若利用得到中央充分信任的优势，认识到改变管治失效，他可以透过基金会做研究，向中央进言，设计落实一个切合香港实际需要的管治架构。若能实现，对香港和国家而言，都是大功业和大功德。(A04)

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