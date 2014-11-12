港报社评：亚太自贸区验证美对华战略--星岛日报11月12日

一连两天的亚太经济合作组织峰会昨天闭幕，各国领袖在宣言中同意为亚太自由贸易区（FTAAP）北京路綫图背书，启动集体战略研究，作为推动区内经济的强大引擎，中国本来希望宣言订出2025年作为落实目标日期，却因美国和日本反对而告吹，反映美国总统奥巴马尽管扬言要摒除零和思维，否认谋求遏制中国，但是在国际话语权的争夺战中，却令人觉得是在行遏制中国之实。

亚太经合组织现时有21个成员国家和地区，人口占全球四成，贸易额占全球近半，经济总量更占全球近六成。根据华盛顿智囊彼德森国际经济研究院的推算，如果亚太自贸区成事，到2025年，美国出口可以大增6,260亿美元，中国出口更会额外增长16,000亿美元，成为多赢之局。

不过，美国对亚太自贸区构思有所顾忌，忧虑会影响现时由美国主导推动的泛太平洋战略经济伙伴关系协议（TPP），这个包括日本等亚太12国的自贸安排，并不包括中国在内。

现时TPP谈判进入胶着状态，各国代表近日频频开会探讨解决分歧，有关各国的贸易部长还藉亚太经合会议在京举行期间，抽时间走去美国驻京大使馆开会，明剃中国眼眉。

TPP要求各国开放市场和对知识产权的保障比较高，符合美国利益，中国提出的亚太自贸区＂入场＂条件比较宽松，美国难免担心亚太自贸区启动筹备后，会影响现正僵持的TPP谈判。

外间早已视TPP为美国重返亚太抢占话语权及围堵中国的策略，中国则希望制订不以美国马首是瞻的国际政治和经贸游戏规则，构思新丝路经济，斥巨资成立被誉为＂中国版马歇尔计画＂的丝路基金，又设立亚洲基础设施投资银行。

如果美国为了推动自己得益较少而对中国有损的TPP，而拖延可令双方都获得庞大利益的亚太自贸区，就进一步暴露其抑制中国国际影响力和国际事务担当角色的思维，奥巴马日后就更难批评中国在国际事务上＂搭顺风车＂了。(A04)

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