港报社评：违法达义失平衡，回避禁制说不通--信报11月12日

首先必须指出，占领运动争取民主的热诚是值得肯定的，而且在占领初期着实得到不少掌声与驰援。然而，凡事都有定期，天下万务都有定时，当占领运动旷日持久撤退无期，核心人物没有在适当的时候作出适当的抉择，把道路没完没了地被堵塞下去，连法庭的颁令也视若无睹，不但损及民生，而且危及法治，民意逆转乃势所必然。

针对旺角和金钟占领区经过一个半月以来仍未有清除路障的迹象，高等法院延长临时禁制令，并且加入新的指示，授权执达吏采用适当及必要的行动移除路障，有需要时可向警方寻求协助。

占领运动发起人倡议公民抗命、＂违法达义＂来追求理想，及至法庭颁布移除路障的命令之后，仍然尝试据此回避禁制，其理论的主旨大概是＂法治不止于立法和守法＂，所以为了公义之故，即使藐视法庭亦是不必介怀的，反正违法者事后将会自首，法治不会受到损害。

没错，香港的民主制度不完善，特首的认受性严重不足，可供争议之处甚多，问题是，示威者的抗争对象是实施如＂种族隔离政策＂般苛政的大独裁者吗？违反恶法或者情有可原，不过一旦违反的是合理正当之法，无论如何也说不通。

法治不但是香港的核心价值，同时是市民容忍的底线，违法达义的行为若然踰越了维护法治的界限，民心流失是必然的趋势。尊重法庭，尊重民意，占领者务必反躬自省，切莫陷入＂少数凌驾多数＂的不民主局面。 (A02)

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