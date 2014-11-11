券商观点：中韩FTA对台湾的面板、化学品及塑胶等冲击大--元大宝华

路透台北11月11日 - 台湾民间智库元大宝华综合经济研究院的报告指出，中国与韩国的自由贸易协定生效后，对目前台湾出口至大陆关税率较高的面板、化学品、塑胶、工具机、钢铁、汽车、纺织等产品受到较大冲击。

中国国家主席习近平与韩国总统朴槿惠周一共同确认，中韩自贸区结束实质性谈判，根据谈判成果，两国货物贸易自由化比例均超过税目90%、贸易额85%。

以下为元大宝华报告主要内容摘要：

--台湾出口日益仰赖中国市场，而韩国为台湾主要竞争对手，在产品类型、品质、价格等层面与台湾差距不大，一旦中韩FTA的签订与生效使得韩国从中获得关税减让优势，造成竞争力此消彼长，则因政治地位特殊而在区域整合上屈居弱势的台湾，将难以填补失守中国市场对台湾出口之冲击。

--中国市场对台湾主要货品出口极其重要，然台湾工业产品出口至中国仍需缴纳平均8.87%的进口关税，一旦中韩FTA生效较早、降税时程较快、降税产品数目较多，且降税程度较大，使得韩国所面临的关税障碍低于台湾，则台湾出口品在中国市场上的价格竞争优势无疑将遭受严重侵害。

--中韩FTA生效对韩国出口之影响，虽然主要取决于协定内容，但短期最低效益应可类比与中国签署ECFA后的台湾出口。

--2011-2013年、2014上半年台湾早期收获货品对中国出口成长10.7%、4.6%，均高于同期间台湾对中国2.2%、-0.3%的出口增幅，且台湾早期收获货品在中国进口市场占有率由2010年的12.15%升至2014年1-5月12.31%，与台湾全部货品在中国进口市占率由2010年的8.3%降至2014上半年的7.5%走势相反。显见ECFA生效后，台湾早期收获货品对中国出口确实受到提振。

--目标为高品质的中韩FTA生效对韩国出口之影响，短期内应可类比2011年7月生效的欧韩FTA、2012年3月生效的美韩FTA之效益。

--虽然欧韩FTA生效以来，欧洲景气低迷，但2011年7月-2012年10月韩国降税货品对欧盟出口成长14.8%，比其余货品高出5.17倍，且2012年7月-2013年5月韩国免税项目对欧盟出口虽然减少1.5%，但表现相较其余商品的重挫12.2%来得稳定。此外，原先被欧盟课征进口关税的韩国产品在欧盟进口市场占有率由2011年的2.74%升至2012年的2.94%，同期间竞争对手台湾的市占率却下滑，都确实反映欧韩FTA之效益正在发酵。

--美韩FTA生效以来，享有美国优惠关税的韩国产品出口明显成长，2012年3月-2014年3月成长15.7%，明显快于其余货品1.9%的增速，且原本被美国课征进口关税的韩国产品在美国进口市场占有率由生效前1年的2.21%增至生效后1年的2.52%，为同期间竞争对手台湾市占率上升幅度的4.43倍，反映高关税障碍普遍移除，确实提振韩国对美国出口。