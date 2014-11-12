港报社评：双11全民网购，中央改革开路机--经济日报11月12日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
「双11」已成内地全民网购节，互联网既是谷内需的催化剂，利经济再平衡，更助升级转型，已是经济重要支柱。内地网络经济的成败，将是中央经改成绩的关键指标之一。
每年11月11日本是内地单身网民自嘲的「光棍节」，近年却变成全民网购节。今年除有多个购物网站角力，演成电商大战外，连实体零售店亦加入战团，大推减价优惠要向网店抢客。内地网络与实体零售斗劈价，最受惠的固是消费者。
相信中央亦乐见「双11」变成全国购物节，因中央正面对一个头痛问题，就是谷消费如老鼠拉龟，内地经济动力主要仍依靠投资与出口，必须谋求经济再平衡，由消费内需主导。
且对中央而言，网络经济更是内地经济升级转型的关键，可藉大力推动网购、促进互联网消费，在三方面有利经济与改革。
其一，打破地域限制，挖掘消费力。网购除减少中间商剥削，令消费者得益，更因物流业受惠网购兴旺，日益成熟，除令城市消费者可购得来自全国、甚至世界各地的货品外，无远弗届的网络，更助商家将销售网，扩展至过去因地域限制被忽略的农村市场，进一步释放逾7亿农民的购买力，为消费倍添动能。
其二，借助网购推动互联网服务发展。内地网民已逾6亿人，全球最多，网购发达除有利内需消费，更可带动其他网络服务，如社交媒体、网络视频、手机游戏等发展。
其三，刺激一系列周边产业发展。互联网并非虚无缥缈，而是和数十个实体经济行业息息相关，此如今年全年内地快递业务量料突破100亿件，大部分需求来自网购，成运输物流业黄金机遇。
正因互联网对谷内需、促改革起关键作用，故内地网络发展的成绩，将影响中央经济政策以至改革成效，中央对互联网的重视以至政策支持，势续加力。
此应预视内地互联网股份，将可受惠于市场高速发展与国策，成股市领跑板块。惟内地互联网市场竞争日趋白热化，不同网企成败有别，投资者追货要知国策，亦要辨识个股的良莠。(完)
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