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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 10:32 BJT

金属期市：伦铜小涨，市场关注欧洲数据与美元走势

市场注意到美元周二略有回落，但美元指数 和四年高位相去不远。

欧洲央行执委会成员莫尔许称，欧洲经济复苏，以及最重要的德国经济复苏已经失去势头。

欧洲央行总裁德拉吉说服同僚同意向欧元区经济注资的目标后，即将迎来的几份国内生产总值(GDP)报告，可能正好将显示为何经济可能需要更多帮助。

Torquoise Hill Resources 表示，上周蒙古总理下台，可能使得解决奥尤陶勒盖铜金矿长久以来争议的谈判有所推迟。(完)

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(编译 陈宗琦/戴素萍 审校 张荻)
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