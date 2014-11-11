金属期市：伦铜小涨，市场关注欧洲数据与美元走势

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
市场注意到美元周二略有回落，但美元指数 和四年高位相去不远。
欧洲央行执委会成员莫尔许称，欧洲经济复苏，以及最重要的德国经济复苏已经失去势头。
欧洲央行总裁德拉吉说服同僚同意向欧元区经济注资的目标后，即将迎来的几份国内生产总值(GDP)报告，可能正好将显示为何经济可能需要更多帮助。
Torquoise Hill Resources 表示，上周蒙古总理下台，可能使得解决奥尤陶勒盖铜金矿长久以来争议的谈判有所推迟。(完)
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(编译 陈宗琦/戴素萍 审校 张荻)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。