港报财经评论：通车非为港人炒股送礼--信报11月12日

通车非为港人炒股送礼/习广思

金融市场冷静了一两天又再躁动，美元兑日圆升穿116日圆，向120日圆目标进发；金价稍见反弹又回落；最高兴是欧罗兑瑞郎连续两日下跌，正冲击1.2瑞郎关口。由现在至月底瑞士公投央行买金，1.2瑞郎此一关口必被冲击，这个几乎稳赚不赔的交叉盘，稳阵过买大折让H股多多声。“沪港通”宣布开通后，港股升势极为短暂，买盘完全疲乏无力，昨天逾700只股票下跌，反映资金趁好消息退场，而非好消息入场。不止港股，就连中国内地A股也是先升后回，深证综指更大跌近3%。深圳股市一向以高beta见称，反映“沪港通”是市场一直期待的好消息，好消息落实，反而要沽货。

相映成趣的是，中国内地媒体几乎一致看好中国内地股市步入牛市，媒体唱好显然未能令散户信服，昨天纷纷加入获利沽货行列。作为中国内地大规模金融改革的一部分，“沪港通”只是一个小阶梯，是人民币国际化前的一个小进程，当人民币流通量提升，MSCI把A股纳入新兴市场指数，才是A股大升的时候。投资者不妨稍等中国内地及香港股市调整，以待下一个升浪周期。过去两年，中国推出大规模经济和金融改革，尽管许多措施实施进展缓慢，但在金融市场基础设施现代化、推出新型金融及大宗商品衍生产品等方面，已经取得初步进展。2013年11月中共十八届三中全会，领导人承诺要让市场在资源配置中发挥决定性作用，包括开放利率和人民币汇率，以及让民营企业取得与国有企业对等的地位。

尽管中国未在这些更广泛的问题上取得实质性进展，但在监管机构的监督下，中国还是在融资融券、掉期清算、大宗商品期货及其他改革方面取得了发展。2011年底随着中国证券金融公司的成立，中国正式启动了融资融券。中国证券金融公司是一家由上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司共同持股的公司，该公司从券商、银行、基金管理公司及保险公司处融入现金或证券，再向券商融出，用于融资融券及卖空操作。(B02)

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美元兑瑞郎建短仓，0.979止蚀/苏子

本周初，美元兑日圆跌破上周四的104.05日圆低位支持后，未能以阴烛进一步低收，反而更以锤头利好形态止跌回升，出现了假突破，昨天汇价因此明显造好，并且更顺利突破上周的115.58日圆高位阻力，而破位后成功吸引大量买盘追市，使汇价迅即急升至116.1日圆高位水平才受阻回落。美元兑日圆自上述高位回落至115.71日圆低位已见不俗的承接力，暂时仍明显在上周的115.58日圆高位以上波动，反映汇价仍能保持良好的上升势头，至截稿时未见返回此高位以下波动及收市，预料后市有力再展升浪，并朝着2007年10月的117.94日圆高位迈进。

不过，一旦美元兑日圆未能明显高收，反而更明显在上周高位以下收市，则可视为一个重要短期见顶讯号，预料115日圆心理关口将会得而复失，随后在112.5至115日圆间反覆上落的机会甚高。美元兑瑞郎最近5个交易天两度考验至10天平均线支持附近后均见获得明显承接力。由于10天平均线的斜率仍在明显上升中，故汇价的短期走势应有甚高机会继续走高，并再度考验上周五的0.9741瑞郎高位阻力。但因美元兑瑞郎的9天RSI指标自上月3日触及80.65高位后，便呈现顶背驰的不利讯号。

因此相信，美元兑瑞郎即使有力再升，短期内亦不易明显突破上周五的0.9741瑞郎高位阻力，反而大有机会在此高位阻力附近再次遇上严峻阻力而回落，故策略上可候高建立美元兑瑞郎短仓，止蚀则设在0.979瑞郎水平，目标看汇价在失守10天平均线支持后，可以出现逆转性的回落，并朝着上月中旬的0.9381瑞郎低位迈进。澳元兑美元的9天RSI指标同样出现背驰讯号，显示澳元兑美元短期内再急跌的空间已不多，反而更有机会在返回本月5日0.8762美元高位阻力以上波动后，出现更明显的反弹动力，并朝着0.9美元心理关口迈进。(B12)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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