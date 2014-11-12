港报财经评论：中小市值股，内地人锺情--经济日报11月12日

中小市值股，内地人锺情/林瑞芬

沪港通下周一开通的消息，虽没有令到恒指及国指大幅抽升，但周一交投抽逾919亿港元，昨日亦报959亿港元，资金流联动可期。美股周一又创新高，日股昨大升2%为是本年最高，上证综指昨微跌0.16%至2,469。环顾日、美及A股近月已创年内高位，港股确有落后之嫌，大抵上，市场仍对占中活动如何收科存戒心，若是和平地结束，最后乌云散，港股追落后就可大条道理。恒指升势就住就住，继周一午市收窄升幅后，昨续微涨0.27%至23,808收市，技术上，后市守稳23,500，可望续以试冲24,000至24,200阻力区为短期方向。

中、港两地股市互通，投资者自然好多想法，有转变就有机遇。看到渣打证券一份报告指，在港股通下，除只有在香港上市而又为中国内地人熟知的大市值股份外，在两地投资者交投下，或激发细市值股份的炒作。俗语有云：“本性难移”，中国内地投资者长年喜于投机炒作，若他们可以来港炒作，因港股容许“即日鲜”，可能较锺情细、中市值股。美股经六年牛市，游资亦锺情炒作细市值股份，以反映细市值股份的罗素2,000指数与反映大市值股份的标普100指数，PE水平确有高低，前者较后者呈溢价45%。A股细市值股份的PE水平更较大市值股份更呈溢价176%。

相反，港股相对冷静，细市值股份的PE水平要低于大市值股份。由此启示，期待引发变化，港股通下拉升香港细市值股份的PE水平。相反，沪股通下又望海外资金能提升中国内地大市值股份的PE水平，A股有望纳入MSCI新兴市场下大市值股份势必获收集，提升PE水平。A股的中期转角已在今年确定，突破2,400，守稳2,400，反覆向2,800至3,000阻力区推进。一路建议收集的南方A50 ，昨收9.61港元，短期目标10港元可期，中线则有望回试2013年高位近11港元。推敲港股通下可能获垂青的非大市值蓝筹股份，华南城 仍是心水选择。一来，拍住腾讯 ；二来又是新晋大摩中国指数成分股，昨收3.88港元，短期正挑战密集阻力位近4港元，突破中期可看高至5港元水平。(B07)

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业绩似见底，钢铁股等升/余少文

国企指数昨日又先高后低，表现令人失望，但见钢铁股第三季业绩好过预期，加上钢铁价格下跌有喘定迹象，或反映钢铁行业见底，复苏在望。中国内地股市昨日先升后跌，累及国企指数连续两日高开低收，国指全日升36点，收报10,652点，成交额219亿港元，只有37%主板H股可以随大市上升；而红筹指数跌26点，收报4,391点，成交额激增至136亿港元，是因为中国联通 策略性股东减持所致。

然而，国指在过去十个交易日，只有三个交易日是阳烛（低开高收），近日阴烛（高开低收）则见成交急增。乐观而言，指数由10,100点反弹至今，大户压价收货，悲观是指数由9月高位11,440点跌至10,100点水平，目前只是反弹，大户趁反弹部署淡仓。不知道大户后着，但见10天、20天、50天、100天和250天平均线在10,418点至10692点区间汇聚，即大市又是待变格局，骑墙是后市可大升可大跌，只好顺势而行，倾向预期升市，惟指数一旦跌穿10月低位10,097点，则投资者要有心理准备，会有更大的跌幅。至于近日市场热炒证券股、保险股以及大折让H股，尤见最大折让，如约50%或以上的股份的升势最劲，如世宝 、山东墨龙 、经纬纺机 等，只是昨日午后跟其他折让股一样显着回落，似乎折让股短期炒风或告一段落，惟沪港通下周一正式登场，或可再推动折让股炒作，投资者可留意有否顺风车，但也要识落车。

重庆钢铁 和马鞍山钢铁 跟鞍钢股份 的H股跟A股股价折让不同，前两者折让超过35%，后者则现溢价，故炒折让股，似乎不是目标所在，但有复苏概念可炒。在9月曾指出，随着钢铁价格持续下滑，铁钢股截至第二季业绩未见起色，股价会下跌，但指马钢当时提及第三季会现盈利，故憧憬钢铁股下半年业绩可以逆转，有机会走出黑暗，钢铁股亦在9月底开始走高至今。如以该三只钢铁股合计盈利计算，截至今年6月止，钢铁股已经连续多个季度见红，但第三季业绩却见到马钢录得4亿人民币盈利，鞍钢赚超过3亿人民币则为六季以来最大的季度盈利，只是重钢继续亏损而已。(B08)

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